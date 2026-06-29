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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSchool Holidays in July 2026: यूपी में स्कूल खुलने से पहले जुलाई की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट, यहां जानें हॉलिडे लिस्ट

School Holidays in July 2026: यूपी में स्कूल खुलने से पहले जुलाई की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट, यहां जानें हॉलिडे लिस्ट

UP School Holidays in July 2026: उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद 25 जून से स्कूल खुल चुके हैं. इस बीच जुलाई महीने में छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और 25 जून से स्कूल खुल गए हैं. जिसके बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है. बच्चों ने अपनी किताबों और स्कूल बैग्स को संभालना शुरू कर दिया है. इस बीच जुलाई महीनें में छुट्टियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई हैं. इस महीने में कोई नेशनल हॉलिडे या सार्वजनिक छुट्टी नहीं हैं.  

अक्सर अक्टूबर-नवंबर के महीने में नवरात्र, दशहरा और दिपावली जैसे त्योहारों की वजह से स्कूलों में कई दिनों की छुट्टियां मिल जाती है लेकिन जुलाई के महीने में न तो कोई त्योहार आ रहा है और ना ही कोई राष्ट्रीय दिवस या कोई अन्य छुट्टी है. यूपी सरकार के कैलेंडर में भी कोई छुट्टी नहीं है. यानी इस महीने बच्चों को रविवार को छोड़कर सभी दिन स्कूल जाना होगा. 

जुलाई महीने में कितने दिन रहेगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश में भले ही जुलाई महीने में एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेकिन अक्सर छुट्टियों का कैलेंडर कुछ क्षेत्रीय और उस राज्य के त्योहारों पर भी निर्भर करता है.  जैसे 16 जुलाई, 2026 को रथ यात्रा निकाली जाती है. ऐसे में कुछ राज्यों और क्षेत्रों में इस दिन छुट्टी रहेगी. इसी तरह 31 जुलाई 2026 को शहीद उदय सिंह शहादत दिवस है जो सामान्यतः पंजाब, हरियाणा में मनाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही दिन कोई छुट्टी नहीं रहेगी. 

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इस जुलाई महीने में अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि अगर वो कोई यात्रा या बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं जो अपने बच्चें के स्कूलों का शेड्यूल भी चेक कर लें, ताकि उनकी पढ़ाई पर इसका असर न पड़े. 

जुलाई महीने में भले ही स्कूलों में एक भी सावर्जनिक छुट्टी न हो लेकिन अगस्त के महीने में बच्चों को मायूस नहीं होना पड़ेगा. अगस्त के महीने में तीन छुट्टियां हैं जिनमें पहली 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 के बारावफात और 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी.   

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Published at : 29 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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UP NEWS UP School Holidays UP School Holidays In July 2026
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