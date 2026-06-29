चढ़ावा चोरी मामले में SBI ब्रांच पहुंची पुलिस, बैंक मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ; 2 कर्मियों पर शक

अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई हैं. सोमवार को अयोध्या पुलिस इस मामले जाँच के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंची है. जहां एसबीआई बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ करेंगी. इस पूरे मामले में पुलिस बैंक स्टाफ की भूमिका की जाँच कर रही हैं. पुलिस बैंक मैनेजर से भी पूछताछ करेगी.

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुख्य बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नया घाट, अयोध्या शाखा में स्थित है. इस मामले में चढावे की गिनती करने वाले कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बनी हुई हैं. इसी क्रम में अयोध्या पुलिस एसबीआई बैक पहुंची है. जहां बैंक के स्टाफ की इस मामले में भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी.

एसबीआई बैंक की शाखा पहुंची पुलिस

जानकारी के मुताबिक अयोध्या पुलिस आज बैंक मैनेजर के बयान दर्ज करेगी. इसके अलावा बैक के दो कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप की भूमिका भी जांच के दायरे में बनी हुई है. ये दोनों बैंक के पैरोल पर नौकरी करते थे. इनके अलावा 6 अन्य बैंक कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे. इस मामले में 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिए गया है.

बैंक मैनेजर से पूछताछ करेगी पुलिस

सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टीन्नू यादव को छोड़कर जो 6 लोग गिरफ्तार हुए वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्टाफ है जिन्हें राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए लगाया गया था. इनका काम चढ़ावा के राशि को दानपात्र से लेकर गणना कक्षा तक लाना था और फिर से इस कमरे में दान में आए पैसों की गिनती करके गड्डियां बनाते थे. बताया जा रहा है कि आरोपी पैसों की गड्डियां बनाते समय उनमें ज्यादा पैसे रखते थे.

बता दें चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद अब तक 8 नामजद आरोपियों की गिरफ़्तार हो चुकी हैं और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के दो सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे हो चुके हैं. पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ भी कर सकती है. इस संबंध में पुलिस ने दोनों को नोटिस भेजा है.

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आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के घर पहुंचा एबीपी

वहीं दूसरी तरफ़ इस मामले में आरोपी सुभाष चंद्र मिश्रा के घर एबीपी न्यूज़ की टीम भी पहुंची. अयोध्या के अंजनीपुरम में सुभाष श्रीवास्तव का आलीशान घर है. सुभाष श्रीवास्तव भी पूर्व बैंक कर्मी है. मंदिर ट्रस्ट में ये कैश काउंटर स्टाफ का प्रभारी था. उन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और इस चोरी में शामिल होने का आरोप है जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी हुई है.

उनके किरायेदार ने बताया कि सुभाष श्रीवास्तव काफी साधु प्रवृति के आदमी है. मेरे लिए शॉकिंग है, उनको फंसाया गया है वो सभ्य परिवार से है. वहीं उनके पड़ोसी ने कहा कि हमें नही लगता कि इन्होंने ये काम किया है. वो अच्छे आदमी हैं.

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