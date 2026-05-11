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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चुनाव खत्म होते ही याद आया संकट...', PM मोदी के सोना नहीं खरीदने की अपील पर अखिलेश यादव का बयान

'चुनाव खत्म होते ही याद आया संकट...', PM मोदी के सोना नहीं खरीदने की अपील पर अखिलेश यादव का बयान

UP News: पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की है जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि देश के लिए बीजेपी ही सबसे बड़ा संकट है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 May 2026 11:01 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध संकट के बीच देशवासियों से सोना नहीं खरीदने और तेल की खपत कम करने की अपील की है, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को संकट याद आ गया हैं. अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो अपनी नाकामी स्वीकार करें और देश को बर्बाद न करें. 

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'चुनाव खत्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया! दरअसल देश के लिए ‘संकट’ सिर्फ़ एक है और उसका नाम है ‘भाजपा’ इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ीं तो ‘पंच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था’ कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गयी है. डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है. 

सोना खरीदने की अपील पर पलटवार

सपा चीफ ने कहा कि सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है. भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं. हमारी बात गलत लग रही हो तो ‘लखनऊ से लेकर गोरखपुर’ तक पता कर लीजिए या ‘अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी’ तक. 

उन्होने कहा कि वैसे सारी पाबंदियाँ चुनाव के बाद ही क्यों याद आईं है? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हज़ारों चार्टर हवाई यात्राएं करीं वो क्या पानी से उड़ रहीं थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फ़ोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियाँ जनता के लिए ही हैं क्या? 

अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की अपील से तो व्यापार-कारोबार-बाज़ार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी. सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबारना होता है, भय या अफरातफरी फैलाना नहीं. 

भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम ने कहा कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें. वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत ‘गुट निरपेक्षता’ की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे, कुछ खास वजहों और दबावों की वजह से चलना है. इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

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सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसान-मज़दूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरीपेशा, पेशेवर, कारोबारी मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है. सच तो ये है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फ़ेल हो गयी है. ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है. दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया.

पूर्व सीएम भाजपाइयों ने चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है. नफरत फैला कर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है. अपने चाल-चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति-संस्कार को कलुषित कर दिया है. साधु-संतो पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं. 

देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!- अखिलेश यादव

सपा नेता ने कहा कि इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा ने देश का बंटाधार कर दिया है. इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी-जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी, अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी. देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!'

'पीएम मोदी ने देश का बर्बाद कर दिया'- कांग्रेस

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी पीएम मोदी की अपील पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है. पीएम को सरकार चलानी नहीं आती देशवासी एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं, इससे हम व्यापारिक और आर्थिक डिप्रेशन की ओर जाएंगे. प्रधानमंत्री का ये कदम बता रहा है कि, देश बर्बादी की ओर जा रहा है. 

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Published at : 11 May 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Akhilesh Yadav UP News
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