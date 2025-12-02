गोंडा में बलरामपुर की छात्रा की संदिग्ध मौत, SCPM नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था पर उठे सवाल

गोंडा में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां SCPM नर्सिंग कॉलेज में बीएएमएस प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका हुआ मिला. पूरे मामले में घटना की जानकारी मिलने पर ASP और सीओ सिटी के साथ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कभी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साक्ष्य संकलन में जुटी हुई है. मृतक छात्र पड़ोसी जनपद बलरामपुर के रहने वाली है घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन ने परिजनों को दी है परिजन मौके पर पहुंच गए हैं शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

परिवार का आरोप

बीएमएस की प्रथम छात्रा महावीस खानम के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी. आखिर वह सुसाइड क्यों कर सकती है? मेरी बेटी की हत्या की गई है. वहीं पूरे मामले में ASP पूर्वी मनोज रावत ने बताया कि जैसे ही नगर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया.

परिजनों को जानकारी दी गई और साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की टीम को लगाया गया है. पूरे मामले में गहनता से हर पहलू की से जांच की जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी.

डिजिटल साक्ष्यों से मिलेंगे संकेत

कॉलेज प्रशासन ने छात्रा की मौत की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन इस पर अभी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है. उधर, पुलिस छात्रा के मोबाइल, हॉस्टल कमरे और उसकी गतिविधियों से जुड़े सभी अहम पहलुओं की जांच कर रही है. परिजनों के बयान और कॉल डिटेल्स के आधार पर भी मामले में आगे की जांच की जा रही है.