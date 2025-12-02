हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में बलरामपुर की छात्रा की संदिग्ध मौत, SCPM नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था पर उठे सवाल

गोंडा में बलरामपुर की छात्रा की संदिग्ध मौत, SCPM नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था पर उठे सवाल

Uttar Pradesh News: गोंडा के SCPM नर्सिंग कॉलेज में बलरामपुर की छात्रा का शव हॉस्टल कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

गोंडा में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां SCPM नर्सिंग कॉलेज में बीएएमएस प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका हुआ मिला. पूरे मामले में घटना की जानकारी मिलने पर ASP और सीओ सिटी के साथ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कभी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साक्ष्य संकलन में जुटी हुई है. मृतक छात्र पड़ोसी जनपद बलरामपुर के रहने वाली है घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन ने परिजनों को दी है परिजन मौके पर पहुंच गए हैं शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

परिवार का आरोप

बीएमएस की प्रथम छात्रा महावीस खानम के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी. आखिर वह सुसाइड क्यों कर सकती है? मेरी बेटी की हत्या की गई है. वहीं पूरे मामले में ASP पूर्वी मनोज रावत ने बताया कि जैसे ही नगर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया.

परिजनों को जानकारी दी गई और साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की टीम को लगाया गया है. पूरे मामले में गहनता से हर पहलू की से जांच की जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी.

डिजिटल साक्ष्यों से मिलेंगे संकेत

कॉलेज प्रशासन ने छात्रा की मौत की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन इस पर अभी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है. उधर, पुलिस छात्रा के मोबाइल, हॉस्टल कमरे और उसकी गतिविधियों से जुड़े सभी अहम पहलुओं की जांच कर रही है. परिजनों के बयान और कॉल डिटेल्स के आधार पर भी मामले में आगे की जांच की जा रही है.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 02 Dec 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
Gonda News UTTAR PRADESH NEWS SCPM Nursing College BAMS Student Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
राजस्थान
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला
इंडिया
नए स्पीकर से भी खरगे ने किया ऐसा मजाक, राधाकृष्णन की छूटी हंसी, जानें भरी संसद में क्या कहा ऐसा
नए स्पीकर से भी खरगे ने किया ऐसा मजाक, राधाकृष्णन की छूटी हंसी, जानें भरी संसद में क्या कहा ऐसा
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
राजस्थान
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला
इंडिया
नए स्पीकर से भी खरगे ने किया ऐसा मजाक, राधाकृष्णन की छूटी हंसी, जानें भरी संसद में क्या कहा ऐसा
नए स्पीकर से भी खरगे ने किया ऐसा मजाक, राधाकृष्णन की छूटी हंसी, जानें भरी संसद में क्या कहा ऐसा
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
यूटिलिटी
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
लाइफस्टाइल
Gen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget