संभल में जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की नापजोख करेगा राजस्व विभाग, हाई अलर्ट पर पुलिस

उत्तर प्रदेश का संभल जिला एक बार फिर अचानक से सुर्खियों में है, संभल में राजस्व विभाग की टीम कब्रिस्तान के पास की जमीन की नापजोख करेगा. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम कब्रिस्तान के पास से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई करेगी. हालांकि, यह कार्रवाई सुर्खियों में इसलिये भी है क्योंकि जहां से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी है, वह कब्रिस्तान शाही जामा मस्जिद के पास स्थित है.

जानकारी के मुताबिक, संभल की शाही जामा मस्जिद के पास रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि आज यानी 30 दिसंबर 2025 को जिला प्रशासन शाही जामा मस्जिद कब्रिस्तान के पास अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई करेगा.

कार्रवाई के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट

प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान नापजोख को लेकर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. संभल में जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर आज होने वाली कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. ASP (नॉर्थ) कुलदीप सिंह ने कहा, "पर्याप्त पुलिस बल, जिसमें 9 SHO, 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और PAC और RRF की एक-एक कंपनी तैनात की गई है. ड्रोन वाली एक टीम को भी लगाया गया है."

ड्रोन व सीसीटीवी से की जा रही निगरानी

दरअसल, आज 30 दिसंबर को संभल में कब्रिस्तान की नापजोख राजस्व विभाग की टीम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में करेगी. शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है.

आपको बता दें कि, जामा मस्जिद के पास आठ बीघा का कब्रिस्तान की नापजोख राजस्व विभाग द्वारा आज प्रस्तावित है. राजस्व विभाग की टीम कब्रिस्तान की नापजोख करेगी. वहीं ऐहतियात के तौर पर संभल में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है.

ये भी पढ़ें: Greater Noida: गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फीस घोटाले का आरोप, सपा ने दी आंदोलन की धमकी