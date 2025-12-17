उत्तर प्रदेश के संभल में दो मासूम बच्चियों नेघर की छत से निकल रही हाईटेंशन तार हटाने के लिए डीएम से अपील की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ये वीडियो जैसे ही डीएम राजेंद्र पेंसिया तक पहुंचे, उन्होंने बच्चियां की परेशानी पर तुरंत एक्शन लिया और बिजली विभाग को निर्देश देकर तार कटवा दिए.

वायरल वीडियो संभल के चंदौली स्थित गुल ढेरा कॉलोनी का है. इस वीडियो में दो मासूम बच्चियों हाथ जोड़कर डीएम राजेंद्र पेंसिया से घर की छत से निकल रहे तारों को हटाने की अपील करती है.

बच्चियों ने वीडियो जारी कर की अपील

वीडियो में बच्चियां कहती है- "हेलो, डीएम संभल..हमारा ये तार हटवा दो..इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है. इसकी वजह से हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं. ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है. प्लीज़ डीएम डॉ राजेंद्र पेंसिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें."

वीडियो का डीएम ने लिया तत्काल संज्ञान

ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बच्चियों ने जिनती मासूमियत से ये बात कही वो हर किसी के दिल को छू गई. ये वीडियो जब संभल डीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल इस संबंध में बिजली विभाग को आदेश दिए, जिसके बाद बच्चों के घर की छत से गुज़र रहे तारों को काट दिया गया.

तार कटने के बाद दोनों बच्चियों ने इस पर अपनी खुशी जताई और डीएम को धन्यवाद भी दिया है. लोग अब इन बच्चियों और डीएम राजेंद्र पेंसिया के कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आसपास के लोगों का कहना है कि उनके घरों की छत से ये हाईटेंशन की तार गुजर रही थी. हालांकि इसे बंद हुए 15 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये सालों से यहां के घरों की छत से गुज़र रही थी. विभाग इन तारों को हटाना ही भूल गया था. जिसकी वजह से यहां के लोग अपने घर की दूसरी मंजिल भी नहीं बना पा रहे थे.