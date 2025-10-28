बीजेपी नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले विवादित बयान पर हंगामा, सपा विधायक ने की कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह का विवादित बयान जिसमें उन्होंने हिन्दू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाने की अपील की थी, उस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है.

इस मामले पर डुमरियागंज की सपा विधायक सैय्यद खातून ने पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग की है, कहा कि पूर्व विधायक के बयान से क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.“बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ” का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक खुलेआम धमका रहे हैं.

यही नहीं उन्होंने इस मामले में शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर भी ऐतराज जताया है. राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने 16 अक्टूबर को धनखरपुर गांव में जनसभा में ये बयान दिया था जो अब वायरल है.

राघवेन्द्र प्रताप सिंह का विवादित बयान और सफाई

16 अक्टूबर को धनखरपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने मुस्लिम लड़कियों को लेकर बयान दिया था, जिसमें 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़की बनाने और नौकरी देने की कही थी. अब इस मामले में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब मैं डुमरियागंज आया था, तो इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता था. इसी तरीके से धनखरपुर गांव में एक सप्ताह में दो-दो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया. मैं वहां गया और मैंने यह कहा कि दो हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम किया जाएगा.

डुमरियागंज की सपा विधायक सैय्यद खातून ने कहा की पूर्व विधायक के बयान से क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.“बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ” का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक बहन-बेटियों का अपमान कर रहे हैं. डुमरियागंज थाने में मुसलमान को गाजर-मूली की तरह काटने और चुटकियों में मसलने जैसी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन प्रशासन मौन है.

सपा विधायक ने कहा कि मुसलमान इस देश के बाशिंदे हैं, आजादी में हमने भी कुर्बानियां दी हैं. अगर डुमरियागंज का माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदार शासन-प्रशासन होगा. डीएम और एसपी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है. अभी तक पूर्व विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही इस मामले में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है.