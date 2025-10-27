हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में SIR के ऐलान से पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर! अप्रैल में ही शुरू हो पाएगी प्रक्रिया?

यूपी में SIR के ऐलान से पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर! अप्रैल में ही शुरू हो पाएगी प्रक्रिया?

UP Panchayat Elections 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ऐलान किया है. अब इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार, 27 अक्टूबर को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और कें द्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की कवायद शुरू की जा रही है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना और अयोग्य के नाम को मतदाता सूची से हटाना है. उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के पूरा होने के बाद एसआईआर का दूसरा चरण 12 प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है.

इन 12 प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश भी है जहां एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इस प्रक्रिया का असर यूपी में पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा. अभी तक माना जा रहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे. हालांकि एसआईआर के आदेश के बाद अब यह चुनाव मार्च या अप्रैल तक टल सकते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कल से BLO, ERO aur DEO की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. सभी राजनीतिक दल भी अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को नियुक्त कर दें. BLO राजनितिक दलों के BLA के साथ मीटिंग भी करेंगे, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पहचान के लिए दे सकते हैं. भारतीय नागरिकता कानून में असम की नागरिकता के लिए अलग कानून है. इसलिए असम के लिए अलग से SIR के आदेश जारी किए जाएंगे.

हर बूथ पर एक BLO तैनात होगा

ज्ञानेश कुमार ने कहा हर पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता होंगे और हर बूथ पर एक BLO तैनात होगा. BLO घर पर जाकर फॉर्म देंगे और BLO तीन बार हर घर पर जाएगा. शहरी इलाके वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, BLO की है कि जिम्मेदारी योग्य वोटर नहीं छूटे.

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR

बता दें कि SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा. इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं.

यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान में कल से शुरू होगा SIR, जानें कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

Published at : 27 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
BJP Congress UP NEWS UP Panchayat Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
बॉलीवुड
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
ट्रेंडिंग
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
हेल्थ
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पि‍एं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्‍क‍िन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पि‍एं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्‍क‍िन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
जनरल नॉलेज
SIR in Pan India: इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं साबित कर पाएंगे नागरिकता, देश में SIR शुरू होने से पहले जान लें काम की बात
इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं साबित कर पाएंगे नागरिकता, देश में SIR शुरू होने से पहले जान लें काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget