महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गांव स्थित बेला सागर तालाब किनारे स्थित हनुमान मंदिर चार दिन पहले 65 वर्षीय पुजारी की लाश मिली थी. पुलिस ने पुजारी उदित नारायण मिश्रा के ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा किया है.

इस हत्या को गांव के ही 80 वर्षीय कल्लू जोगी ने अंजाम दिया था. आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटनास्थल पर फर्जी डायरी रखकर पूरे मामले को दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश की थी.

CCTV और तकनीकी जांच से खुला राज

एसपी शशांक सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले सुरागों की गहन जांच की. जांच के दौरान आरोपी के घर से घटनास्थल पर मिली डायरी जैसी ही दूसरी डायरी बरामद हुई. दोनों का मिलान होने के बाद पुलिस का शक कल्लू जोगी पर गहरा गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

भांजे को जेल भेजने के लिए रची खौफनाक साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि कल्लू जोगी का अपने सगे भांजे मुंशी से पुराना विवाद था. पत्नी की हत्या के मामले में भांजे की गवाही के कारण वह उससे रंजिश रखता था. बदला लेने के लिए उसने बेकसूर पुजारी की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव के नीचे सुई-धागे से सिली फर्जी डायरी रख दी, ताकि हत्या के आरोप में उसका भांजा फंस जाए.

हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद, टीम को मिला इनाम

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सना बांस का डंडा, रक्तरंजित कपड़े, सुई-धागा और कॉपियां बरामद कर ली हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसपी शशांक सिंह ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है.