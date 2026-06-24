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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अभी तक FIR नहीं...लूट में BJP के सभी नेता शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले सपा सांसद

'अभी तक FIR नहीं...लूट में BJP के सभी नेता शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले सपा सांसद

UP News: सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि अगर राम मंदिर में हुई चोरी की जांच शुरू करनी है, तो जमीन अधिग्रहण से शुरू करें...भगवान राम के नाम पर हुई लूट में बीजेपी के सभी नेता शामिल हैं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 24 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने जमकर हमला बोला है. सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वे छोटे लोगों को फंसाकर अपना दामन बचा लेंगे. अगर राम मंदिर में हुई चोरी की जांच शुरू करनी है, तो जमीन अधिग्रहण से शुरू करें...भगवान राम के नाम पर हुई लूट में बीजेपी के सभी नेता शामिल हैं.

इसके साथ ही सपा सांसद राजीव राय ने लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान न चलाने के निर्देश पर कहा कि उन्हें यह बात 10 साल बाद सूझी. सपा सांसद ने कहा कि क्या मंजूरी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या वे निचले स्तर के फायर ब्रिगेड अधिकारियों जैसे लोगों को सस्पेंड करके मामला दबा देंगे, या जो कुछ भी वसूला गया है और जो मंजूरी दी गई है, उसे वापस लिया जाएगा...इसमें भी कुछ नहीं होगा.

15 पन्नों की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी

बता दें कि राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. सूत्रों की मानें तो 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई कर्मचारियों संदिग्ध भूमिका में हैं. अब जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही एक्शन हो सकता है. सत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है और लगभग 150 लोगों से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार हुई है. वहीं डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने अभी और समय मांगा हैं. 

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Rajeev Rai UP NEWS SAMAJWADI PARTY RAM MANDIR Ram Mandir Donation Theft Case
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