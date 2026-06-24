उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने जमकर हमला बोला है. सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वे छोटे लोगों को फंसाकर अपना दामन बचा लेंगे. अगर राम मंदिर में हुई चोरी की जांच शुरू करनी है, तो जमीन अधिग्रहण से शुरू करें...भगवान राम के नाम पर हुई लूट में बीजेपी के सभी नेता शामिल हैं.

इसके साथ ही सपा सांसद राजीव राय ने लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान न चलाने के निर्देश पर कहा कि उन्हें यह बात 10 साल बाद सूझी. सपा सांसद ने कहा कि क्या मंजूरी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या वे निचले स्तर के फायर ब्रिगेड अधिकारियों जैसे लोगों को सस्पेंड करके मामला दबा देंगे, या जो कुछ भी वसूला गया है और जो मंजूरी दी गई है, उसे वापस लिया जाएगा...इसमें भी कुछ नहीं होगा.

15 पन्नों की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी

बता दें कि राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. सूत्रों की मानें तो 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई कर्मचारियों संदिग्ध भूमिका में हैं. अब जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही एक्शन हो सकता है. सत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है और लगभग 150 लोगों से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार हुई है. वहीं डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने अभी और समय मांगा हैं.

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