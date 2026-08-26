योगी सरकार की योजनाओं का जवाब देने मैदान में डिंपल यादव, किया बड़ा ऐलान

योगी सरकार द्वारा महिलाओ के लिए शुरू की गई योजनाओं के जवाब में समाजवादी पार्टी की ओर से भी महिलाओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. सपा सांसद डिंपल यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. उन्होंने सपा की ओर से स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया. जिसकी शुरुआत 40 हजार रुपये से होगी. उन्होंने बताया कि हर साल कि इसमें बढ़ोतरी की जाएगी.

लखनऊ में सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से महिलाओं की शक्ति का विकास नहीं होगा, बल्कि उन्हें असल प्रतिनिधित्व देने से ही यह संभव होगा. हमारा संकल्प है कि आबादी का आधा हिस्सा होने वाली हर महिला की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित की जाए.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जहां सशक्तिकरण का मतलब समानता सुनिश्चित करके महिलाओं को सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें करना. 'महिला' (woman) शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है क्योंकि लड़की, युवती या लेडी जैसे शब्द किसी खास उम्र के समूह की ओर इशारा करते हैं, जबकि 'महिला' शब्द एक जेंडर को दिखाता है और इसलिए यह हर उम्र की महिलाओं पर लागू हो सकता है.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा 'सम्मान' शब्द भी जानबूझकर चुना गया है क्योंकि सम्मान हर महिला का सबसे पहला अधिकार और गारंटी होनी चाहिए. इसका उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। एक महिला सम्मान की हकदार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक महिला है. महिला की आर्थिक स्वतंत्रता अपने आप में सशक्तिकरण का ही एक रूप है.

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