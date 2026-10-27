आगरा MLC चुनाव में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 6 अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश के आगरा में शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और चुनाव धांधली के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है. आयोग ने चुनाव के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने और कर्तव्यहीनता के आरोप में छह पर्यवेक्षकों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है. इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं.

यूपी राज्य निर्वाचन के सचिव सुमन कुमार दास ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. ये कार्रवाई 23 अक्टूबर को वोटिंग के दिन आगरा के सैंया और फतेहाबाद स्थित मतदान केंद्रों से मिली गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई है. आयोग ने इन केंद्रों पर पर्यवेक्षण में चूक होने के मामले में कार्रवाई करते हुए छह पर्यवेक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इन अधिकारियों के खिलाफ 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

21 अन्य पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई

इनके अलावा 21 अन्य मतदान और पुलिसकर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. इनमें 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी और 5 हेड कास्टेबल एवं 11 कांस्टेबल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव आयोग ने इन तमाम कर्मचारियों को मतदान केंद्र में प्रभावी निगरानी और नियंत्रण रखने में विफलता के लिए ज़िम्मेदार मानते हुए ये निर्देश दिए हैं.

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इन अफसरों पर भी गिरी चुनाव आयोग की गाज

जिन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उनमें सैंया के मतदान केंद्र संख्या 21 कक्ष सं. 1 के सेक्टर मजिस्ट्रेट, ओपी चक, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, आगरा, सेक्टर पुलिस अधिकारी, हरिशरण सिंह, इंस्पेक्टर अपराध शाखा, सब इंस्पेक्टर श्री संदीप कुमार, एत्मद्दौला पुलिस स्टेशन आगरा शामिल हैं.

वहीं मतदेय स्थल संख्या 26-क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद कक्ष सं० 1 में सेक्टर मजिस्ट्रेट विशाल राठौर, क्षेत्रीय वनाधिकारी फतेहाबाद, सेक्टर पुलिस अधिकारी, पुरुषोत्तम पाल एडिशनल इंस्पेक्टर फतेहाबाद और सब इंस्पेक्टर सुमित त्यागी, एकता पुलिस स्टेशन आगरा का नाम शामिल है.

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