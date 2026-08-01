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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौनपुर दूल्हा हत्याकांड: आरोपी के मकन के ध्वस्तीकरण पर HC की रोक

जौनपुर दूल्हा हत्याकांड: आरोपी के मकन के ध्वस्तीकरण पर HC की रोक

Jaunpur Groom Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य आरोपी रवि यादव के मकान ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है. कोर्ट ने तहसीलदार और डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य आरोपी रवि यादव के मकान ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है. कोर्ट ने तहसीलदार और डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने तहसीलदार के 04 जून 2026 और डीएम के 29 जून 2026 को पारित बेदखली व हर्जाना संबंधी आदेशों के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक (स्टे) लगा दी है. मृतक रवि यादव के पिता ने अपने अधिवक्ता डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से याचिका दाखिल की है.

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याचिका में क्या कहा?

मृतक के पिता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनका परिवार भूमिधरी गाटा संख्या 625 पर वैध रूप से कब्जाधारी है. जबकि समीप स्थित गाटा संख्या 624 राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे (Manure Pit) के रूप में दर्ज है, जिससे उनका कोई संबंध नहीं है.

याचिका में यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय (Ex Parte) रूप से बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित कर दिया और अपील भी मनमाने ढंग से निरस्त कर दी गई.

सीमांकन कराया जाना जरूरी था- हाईकोर्ट

याचिका में यह भी कहा गया कि किसी भी बेदखली की कार्रवाई से पूर्व विधिवत सर्वेक्षण एवं सीमांकन कराया जाना आवश्यक था. जस्टिस चन्द्र कुमार राय किसी सिंगल बेंच में हुई सुनवाई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी के घर को गिराने के आदेश पर रोक लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. 

जौनपुर के बहुचर्चित आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड में 1 मई 2026 को बारात जाने के बीच बदमाशों ने गोली मारकर दूल्हे की हत्या की थी। हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरे मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इस मुठभेड़ में लाइन बाजार थाना प्रभारी के हाथ में भी गोली लगी थी, जिससे वह घायल हो गए थे.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Jaunpur News PRAYAGRAJ NEWS
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