सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो

फैजाबाद से लोकसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद शनिवार (29 नवंबर) की शाम अपने परिवार के साथ राम लला मंदिर गए और खास पूजा-अर्चना की. वह शाम करीब 7.00 बजे मंदिर परिसर में दाखिल हुए और करीब 40 मिनट तक गर्भगृह समेत मंदिर परिसर में रहे. समाजवादी पार्टी सांसद ने अपने परिवार के साथ राम लला और राम दरबार के सामने पूजा-अर्चना की.

राम मंदिर में पूजा के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'राम लला के दर्शन एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देते हैं. भगवान श्री राम सच्चाई, मर्यादा और सद्भाव के प्रतीक हैं और समाज में प्यार और भाईचारा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है. अयोध्या के विकास में राजनीति नहीं, सेवा की भावना होनी चाहिए.' इसके बाद वह अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर से चले गए.

View this post on Instagram A post shared by अवधेश प्रसाद (@socialist_audhesh)

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को हराया था

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दो बार के सांसद और मंदिर आंदोलन से जुड़ रहे लल्लू सिंह को हराया था. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार (25 नवंबर) को आरोप लगाया था कि उन्हें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुए धर्म ध्वजा स्थापना समारोह में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह दलित हैं.

राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं- अवधेश प्रसाद

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार को ''एक्‍स'' खाते पर एक पोस्ट में कहा था, ''रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है, तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है. राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है.''

वाराणसी में अब यह सड़क मार्ग इन महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे, एक फ्लाई ओवर का भी बदला नाम