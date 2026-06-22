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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस ने बढ़ा तनाव, इमरान मसूद की चुनौती पर अखिलेश के नेता की नसीहत

यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस ने बढ़ा तनाव, इमरान मसूद की चुनौती पर अखिलेश के नेता की नसीहत

UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में तनाव बढ़ता जा रहा है. सपा नेता उदयवीर सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर तीखा पलटवार किया और कहा कि उन्हें मीडिया की आदत हो गई है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 22 Jun 2026 01:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ता चला रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वो गठबंधन को लेकर किसी बात के लिए अधिकृत नहीं है. उन्होंने मीडिया में बने रहने का आदत लग गई है. 

सपा नेता उदयवीर सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इमरान मसूद पर जबरदस्त पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मसूद कोई अखिलेश जी के समान अपने संगठन के नेता नहीं है. इंडिया गठबंधन का निर्णय सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग करते हैं. वो मीडिया में रहने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सांसद गठबंधन के लिए अधिकृत है?

सपा नेता ने दी इमरान मसूद को नसीहत

सपा नेता ने मसूद को नसीहत देते हुए कहा कि अखिलेश जी को जो भी कांग्रेस को राय देनी होगी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे. मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या इमरान मसूद ने प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है. हमको उनके के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. हमारे लिए कांग्रेस लीडरशिप का मतलब है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी लीडरशिप का मतलब है. 

'कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए', सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद को अगर कोई समस्या या नाराजगी है तो  अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए. उन्हें जरूरत से ज्यादा मीडिया में रहने की बीमारी से लग गई है. वो सपा को नसीहत देने के लिए वह अधिकृत नहीं है. सपा को उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है सपा अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेगी और कांग्रेस की लीडरशिप से बात करेगी. मसूद को जो भी कहना है वह अपने लीडरशिप से कहें. अगर सब सांसद ही यही बोलना शुरू कर दें तो हमारे पास 37 सांसद हैं. 

जानें क्या हैं पूरा मामला?

बता दें अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने ककी तैयारियों पर टिप्पणी की थी, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा मुखिया को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख लें. उन्होंने सपा मुखिया पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों पर अत्याचार के मुद्दे पर खामोश रहते हैं. उनके इस बयान के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच तनाव की खबरें तेज हो गईं हैं. 

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Published at : 22 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Udayveer Singh UP Election 2027
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