'बहन-बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं...', हिजाब विवाद पर सपा नेता एसटी हसन ने साधा निशाना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. तमाम विरोधी दल इस घटना को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि हम बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं.

पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शर्मनाक काम किया है, इसकी निंदा होनी चाहिए. किसी में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह किसी का हिजाब हटा सके. आज के समय में मुसलमानों को एक राजनितिक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए.

हिजाब खींचने की हरकत को बताया शर्मनाक

हम कभी भी अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते. अगर इस तरह से बेइज्जती होंगी तो हम लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा और इनके खिलाफ पूरा आन्दोलन तैयार होगा और एक इंकलाब आएगा. देश का मुसलमान अकेला नहीं है हमारे देश के मुसलमानों के साथ समाजवादी के सभी हिन्दू भाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं.

सपा नेता ने कहा कि आरएसएस के लोग ये न समझें कि वो देश के मुसलमानों की बेइज्जती करके हिन्दू भाइयों का वोट ले लेंगे. ऐसी चीप हरकतें एक सड़क छाप गुंडा भी नहीं करता जैसी उन्होंने की है. नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

सपा नेता ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा

एसटी हसन ने कहा कि जो अश्लीलता उन्होंने (नीतीश कुमार) दिखाई है उसके बाद उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद तुरंत छोड़ देना चाहिए. पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे बहुत तकलीफ हुई है. नीतीश कुमार ने जानबूझकर मुसलमानों की बेइज्जती की है.

सपा नेता ने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के बयान पर पलटवार किया और इसे और ज्यादा शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि एक कैबिनेट मंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है, इसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना चाहिए और संजय निषाद को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए. वो इस लायक नहीं है कि मंत्री बने रहे.