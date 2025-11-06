'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस बीच सपा नेता आई पी सिंह ने बिहार चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच एक ऐसा दावा किया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. इस पोस्ट के माध्यम से सपा नेता आईपी सिंह ने बीजेपी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इस चुनाव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है.

सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा-लालटेन जल रही है. कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है और तीर आसमान में चल रही है." बता दें कि बिहार में सुबह से जारी मतदान में अब तक 27.65 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका है. प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो लालू परिवार ने वोट डालकर अपने समर्थकों में उत्साह भरा है. वहीं एनडीए भी अपने वोटरों को बूथ तक भेजने में डटा है.

बिहार चुनाव से इंडिया गठबंधन को खासा उम्मीदें हैं खुद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इकरा हसन समेत पार्टी के कई नेता बिहार में चुनाव प्रचार में डटे हैं.

आईपी सिंह का लालटेन जलने से मतलब है कि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है यानि वह आगे है, जबकि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसके मुरझाने से आशय यहां उसके पिछड़ने से है, जबकि चिराग से मतलब चिराग पासवान की पार्टी है और उन्हें भी पिछड़ते हुए दिखाया है. वहीं तीर आसमान से आशय JDU के चुनाव चिन्ह से है.

बिहार में मतदान है जारी

बिहार में गुरूवार सुबह से मतदान जारी है. पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान है. यहां कई सीटों पर रोचक मुकाबला है, इसमें मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी में सीधा मुकाबला है. अनंत सिंह दुलारचंद हत्या मामले में जेल में है. इस मतदान के शुरूआती चार घंटों में 27 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका है. सबसे ज्यादा बेगुसराय और सबसे कम पटना में मतदान रिकॉर्ड हुआ है. सुबह से ही पुलिस बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लग गई थीं और सुरक्षा के भी काफी बंदोबस्त किए गए हैं.