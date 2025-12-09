समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोवा आग कांड मामले में क्लब के मालिकों के थाईलैंड भाग जाने पर सवाल उठाए हैं. सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब संसद में वंदे मातरम पर चर्च चर्चा थी और हम सोच रहे थे कि वंदे मातरम् ज्यादा इमोशनल है या गोवा की घटना. जो हुआ उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है.

सपा अध्यक्ष ने गोवा में क्लब मालिकों को विदेश फ़रार हो जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि गोवा में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है. कल (सोमवार) लोकसभा में वंदे मातरम था हम सोच रहे थे वंदे मातरम् ज्यादा इमोशनल है या गोवा की घटना.

सपा अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने कहा कि गोवा में जो हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. आरोपी क्लब के मालिक देश के बाहर भाग भी गए. उन्होंने यूपी में कफ सिरप मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में भी लोग भाग रहे हैं. कफ सिरप मामले में आरोपी भाग गए और गोवा अग्निकांड के आरोपी भी भाग गए.

उन्होंने कहा कि अगर कोई सामान्य घटना होती है तो आरोपियों के घर तक बुल्डोजर पहुंच जाता है लेकिन अब बुल्डोजर के ड्राइवर भाग गए है. अखिलेश यादव ने इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार बताया.

यूपी में कफ सिरप मामले को भी उठाया

बता दें कि गोवा के अरपोरा में 6 दिसंबर की रात को एक क्लब में आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई. इस घटना के कुछ ही घंटों पर क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो एयरलाइंस से थाईलैंड भाग गए. 7 दिसंबर को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ तो पता चला कि वो पहले ही देश छोड़ चुके हैं.

वहीं यूपी में भी कफ सिरप मामले का मास्टमाइंड और मुख्य आरोपी शुभम् जायसवाल विदेश भाग गया है. शुभम् जायसवाल ही कोडीन युक्त कफ़ सिरप की अवैध तस्करी का नेटवर्क संभालता है.सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है.

