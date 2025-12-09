उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त प्लान तैयार किया है. एबीपी न्यूज़ को सूत्रों द्वारा मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, वह देश में अपने आप में पहली ऐसी योजना होगी.

सूत्रों के अनुसार योगी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ फुलप्रूफ एक्शन प्लान के तहत उनका डेटा बेस तैयार करेगी. ऐसा देश में पहली बार होगा. सूत्रों के मुताबिक UP में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा और सभी नाम ‘निगेटिव लिस्ट’ में दर्ज किए जाएंगे

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह लिस्ट देश भर में सभी राज्यों को साझा की जाएगी जिससे इनकी दोबारा देश में एंट्री नामुमकिन की जा सकेगी. राज्य सरकार एंटी-इन्फिल्ट्रेशन नीति बना रही है.

योगी सरकार कराएगी फर्जी डॉक्यूमेंट्स की प्रोफाइलिंग

इस योजना के तहत फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी और हर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा. इतना ही नहीं इस प्लान के तहत घुसपैठियों का फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी. इसमें हाईटेक सिस्टम बताएगा कि घुसपैठिए कब से छुपकर रह रहे थे? फेशियल रिकॉग्निशन व फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग बनेगी. निगेटिव लिस्ट से आधार समेत सभी आईडी पर रोक लगेगी. इस प्लान के तहत यूपी में फर्जी आईडी नेक्सस खत्म करने की तैयारी है.

योगी सरकार की कोशिश है कि UP मॉडल देश में एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव की नई मिसाल बने. इसके साथ ही कोई भी घुसपैठी दोबारा सीमा पार न कर सके.