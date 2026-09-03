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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद पर मायावती के नए बयान पर सपा ने ली चुटकी, कहा- एक बच्चा है जो...

आकाश आनंद पर मायावती के नए बयान पर सपा ने ली चुटकी, कहा- एक बच्चा है जो...

आकाश आनंद पर मायावती के नए बयान पर सपा ने ली चुटकी, कहा- एक बच्चा है जो...

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद पर दिए बयान को लेकर तंज कसा है. 

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि एक बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ है इसलिये बच्चे को संगठन मे कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जायेगी.

चांद ने कहा कि जहां तक आकाश आनंद को हटाने, पदमुक्त करने और जिम्मेदारी ना दिए जाने का सवाल है, ऐसे में सपा समझती है कि उनके कुछ बयान निश्चित रूप से ऐसे ही थे, जिससे पता चलता है कि वह राजनीति में गंभीर नहीं हैं, लेकिन सपा को उनके पदमुक्त होने पर कुछ नहीं कहना है लेकिन राजनीति में गंभीरता आवश्यक है.

Published at : 03 Sep 2026 01:57 PM (IST)
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