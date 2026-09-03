राम मंदिर ट्रस्ट: नए महासचिव गोविंद देव गिरी, चंपत राय की राह चलेंगे या अपनी बनाएंगे?

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कई फैसले हुए. जब चढ़ावा चोरी का ख़ुलासा हुआ था, उसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद कृष्णमोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया था.

राम मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार को राम मंदिर के पहले CEO के तौर पर एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेन्द्र मिश्रा के नाम का ऐलान किया. लेकिन इसके साथ ही सबसे चौंकाना वाला फैसला स्वामी गोविंद देव गिरी को महासचिव बनाने को लेकर था.

बुधवार को अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई न्यास की बैठक में स्वामी गोविंद देव गिरी को कोषाध्यक्ष से महासचिव का पद दे दिया गया. यानि अब ट्रस्ट के सर्वेसर्वा गोविंद देव गिरी होंगे. एक तरह से गोविंद देव गिरी ने चंपत राय की जगह अब आधिकारिक तौर पर ले ली है. कृष्णमोहन जो कि कुछ दिनों पहले ही अंतरिम महासचिव बनाए गए थे, वो अब सिर्फ न्यास के सदस्य रहेंगे.

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जब एबीपी न्यूज़ के सवालों पर भड़क गए थे गिरि

जब से राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था, तब से ही गोविंद देव गिरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष रहे हैं. कोष से जुड़े हुए फैसले लेने का अधिकार उनके पास था. हालांकि उस समय ट्रस्ट में चंपत राय ही सब कुछ थे. लेकिन जब चंपत राय पर आरोप लगे और उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि विहिप से जुड़ा कोई व्यक्ति ही इस पद पर आएगा. लेकिन गोविंद देव गिरी सभी कयासों को विराम देते हुए आख़िरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव बन ही गए.

वैसे भी जब एबीपी न्यूज ने चंपत राय के इस्तीफे के बाद स्वामी गोविंद देव गिरी से उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे थे, तो वो भड़क गए थे. लेकिन अब महासचिव के तौर पर नयी जिम्मेदारी मिलने के बाद स्वामी गोविंद देव गिरी की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ जाएगी. CEO की नियुक्ति भले राम मंदिर ट्रस्ट के लिए हुई है लेकिन महासचिव का पद ही सबसे ताकतवर और फैसले लेने वाला पद माना जाता है.

पुणे और अयोध्या में कितने कितने दिन रहते हैं?

गोविंद देव गिरी के महासचिव बनने के बाद अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो पुणे और अयोध्या में कितने कितने दिन रहते हैं? अयोध्या में गोविंद देव गिरी का कितना समय बीतेगा, यह एक बड़ा सवाल है. चंपत राय जब से महासचिव बने थे, वो अयोध्या में ही निवास किया करते थे. ऐसे में यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या स्वामी गोविंद देव गिरी अयोध्या में ही अपने निवास स्थान को प्राथमिकता देंगे या नहीं?

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वहीं अयोध्या राम मंदिर के प्रशासनिक कामकाज में अब यह ट्रस्ट क्या सुधार लाता है और कितने फैसले लेता है, यह भी देखने वाली बात होगी. इसके अलावा CEO रिटायर्ड एयर मार्शल का बैकग्राउंड एयर फोर्स का है, एक अच्छे और अनुभवी अधिकारी रहे हैं. कठिन से कटिंग समय में फैसले लेने का अनुभव है. वो राम मंदिर के प्रशासनिक कामकाज में बेहतरीन व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन और नियम दोनों के वो महारथी हैं. लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा कि ट्रस्ट उन्हें कामकाज की पूरी स्वतंत्रता जरूर दे.

बुधवार को न्यास की बैठक को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि यतेन्द्र मोहन मिश्रा को भी जगह मिल सकती है, लेकिन उन्हें नहीं मिली. यतेन्द्र मोहन मिश्रा न्यास का सदस्य बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे.

कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट में स्वामी गोविंद देव गिरी का कद बहुत बड़ा हो गया है. जितना बड़ा कद हुआ है, उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ेगी.