आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया. देहरादून में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ भी दिलाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं.

स्वतंत्रता सेनानियों को अर्पित की श्रद्धांजली

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश के वीर बलिदानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान के कारण ही देश का गणतंत्र मजबूत हुआ है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया.

सरकार प्रतिबद्धता के साथ बढ़ रही आगे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में यह भी कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा केदारनाथ धाम से दिए गए संदेश के अनुरूप 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है."

सीएम धामी ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह दिवस हमारे राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है. यह दिन उन अमर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्षों के परिणामस्वरूप एक सशक्त, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना संभव हो सकी. आइए, हम सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें तथा भारत को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करें. जय हिन्द."

