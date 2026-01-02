राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर लोगों को मिलेगी यह खास सुविधा, एंट्री टिकट के दाम बेहद कम, जानें कीमत
Rashtriya Prerna Sthal News: नए साल (1 जनवरी 2026) पर लखनऊ में अधिकांश पार्कों, स्मारकों और धार्मिक स्थलों की तरह राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी भारी भीड़ देखी गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को उद्घाटित हुआ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल (Rashtra Prerna Sthal) अब आम जनता के लिए पहले जैसा पूरी तरह फ्री प्रवेश वाला नहीं रहा है. शुरुआत में उद्घाटन के बाद स्थल को जनता के लिए खोला गया था जिसमें प्रवेश शुरू में कुछ दिनों तक नि:शुल्क (फ्री) रखा गया, लेकिन 1 जनवरी 2026 से प्रवेश पर टिकट लागू कर दिया गया है.
टिकट और शुल्क
उद्घाटन के बाद पहले कुछ दिनों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रखा गया था ताकि लोग स्थल का पहला अनुभव ले सकें. 1 जनवरी 2026 से स्थल पर प्रवेश टिकट लागू कर दिया गया और लोग बिना टिकट प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पार्क के लिए टिकट की कीमत लगभग ₹20–30 के बीच रखी जा सकती है, जबकि संग्रहालय और अन्य अनुभागों के लिए अलग से शुल्क लिया जा सकता है.
नए साल पर भारी भीड़
नए साल (1 जनवरी 2026) पर लखनऊ में अधिकांश पार्कों, स्मारकों और धार्मिक स्थलों की तरह राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी भारी भीड़ देखी गई. शहर भर में लाखों लोग नए साल का जश्न मनाने और पर्यटन स्थलों पर घूमने आए. राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जनेश्वर मिश्रा पार्क, अम्बेडकर स्मारक, बड़ा इमामबाड़ा और रेजिडेंसी जैसे अन्य प्रमुख स्थल पर लोगों का जमावड़ा रहा.
बता दें कि लगभग 65 एकड़ में फैला यह स्मारक 230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है, जिसमें 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं, लोटस आकार का दो मंजिला संग्रहालय, पांच गैलरी, ध्यान कक्ष और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं. यह स्थल राष्ट्रीय एकता, नेतृत्व मूल्यों और अच्छे शासन की प्रेरणा का प्रतीक है.
