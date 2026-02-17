रामपुर के स्कूल में बच्चों से अश्लील हरकत का आरोप, भीड़ ने प्रबंधक को पीटा, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के रामपुर में थाना भोट क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रबंधक (फादर) पर छात्र-छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है. जिस पर अभिभावकों ने न सिर्फ स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, बल्कि फादर की पिटाई भी कर दी. जिससे पूरे स्कूल में अफरा-तफरी मच गयी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से किसी तरह आरोपी को बचाया और थाने लेकर आई. अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, सेंट फ्रांसिस स्कूल में प्रबंधक के पद पर तैनात आरोपी बच्चों को अनुशासन सिखाने के बहाने अपने कक्ष में बुलाता था. आरोप है कि वह छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और अश्लील हरकतें करता था. जब बच्चों ने घर जाकर आपबीती सुनाई, तो परिजनों का सब्र टूट गया और वे दर्जनों ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंच गए.

जैसे ही परिजनों ने प्रबंधक को घेरा, स्कूल में हंगामा शुरू हो गया. आक्रोशित भीड़ ने आरोपी प्रबंधक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी. इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में भीड़ का गुस्सा और आरोपी की पिटाई साफ देखी जा सकती है.

पुलिस ने शुरू की जांच

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि हंगामे की सूचना मिलते ही थाना भोट की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रबंधक के खिलाफ थाना भोट में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.