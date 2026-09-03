राम मंदिर CEO बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा, बोले- 'थोड़ा समय दें...'

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहंुचे जीतेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह आज खुद को सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में दो बार बड़ी जिम्मेदारी मिले. एक बार देश की सेवा करने की और एक बार भगवान राम की, मंदिर की और भक्तों की सेवा करने की.

जितेंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि ट्रस्ट का सीईओ बनाए जाने को वह भगवान राम का आशीर्वाद मानते हैं और इसके लिए आभारी हैं. उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ समय दें, कुछ समय में वह पूरी कार्य योजना साझा करेंगे.

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'भारत और यूपी की तरह अयोध्या का भी विकास होगा'

इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ ने कहा, "मेरा दिल आभार से भरा हुआ है. मैं खुद को आज सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मुझे राम मंदिर के संगठन और प्रशासन का काम सौंपा गया है. मैं इसी प्रांत का रहने वाला हूं और अक्सर देवरिया, गोरखपुर और वाराणसी जाता रहता हूं. हमारा राज्य और देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं और अयोध्या का भी उसी तरह विकास हो रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी वायुसेना कमान का नेतृत्व संभालने वाले एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा को बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. उनके नाम का ऐलान बुधवार, 2 सितंबर को किया गया. सीईओ की नियुक्ति मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रस्ट द्वारा व्यापक प्रशासनिक बदलाव के तहत की गई है.

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