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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर में सियार का आतंक! 5 साल की बच्ची समेत 6 लोगों पर किया हमला

सीतापुर में सियार का आतंक! 5 साल की बच्ची समेत 6 लोगों पर किया हमला

सीतापुर के गोंदलामऊ में का आतंक! 5 साल की बच्ची के साथ 5 अन्य ग्रामीणों को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत,वन विभाग की टीम गांव पहुंची, लाठी-डंडों के साथ पहरा दे रहे ग्रामीण.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 03 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के विकास खण्ड गोंदलामऊ इलाके में सियार के हमलों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. सियार ने पांच साल की बच्ची समेत छह लोगों को घायल कर दिया. उसने गाय और कुत्तों के झुंड पर भी हमला किया है. लगातार हो रही इन घटनाओं से गांव के लोग डरे हुए हैं.

निमंतापुर गांव की रहने वाली विमलेश पाल की 5 साल की बेटी आकांक्षा गुरुवार सुबह करीब छह बजे दुकान जा रही थी. रास्ते में सियार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई. बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और शोर मचाकर सियार को भगाया.

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इन पांचों को भी किया घायल 

इसके बाद सियार ने इलाके के दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया. इनमें निमतापुर के अनिल कुमार (32) पुत्र जगमोहन, उदयीपुर पूर्वी के मजरा महमदा के शिवम (17) पुत्र बचान, बेहड़ा के हरद्वारी (40) पुत्र लल्लू, अवधपुर पूर्वी के राकेश (40) पुत्र कढ़िले और उदयीपुर पूर्वी की मीरा (35) पत्नी रामकिशोर शामिल हैं. बताया गया कि ये सभी लोग सुबह खेतों की तरफ गए थे, तभी सियार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने घायलों की चीख सुनकर सियार को भगाया. सभी हमले में हाथ व पैरों पर ही सियार ने हमला किया है.

वन विभाग ने लिया जायजा 

ग्रामीणों ने बताया कि सियार ने गाय और कुत्तों के झुंड पर भी हमला किया है. इन घटनाओं की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने और गांवों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

सियार के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत भर गयी है और ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ निगरानी कर रहे हैं. वन विभाग ने खेतों में अकेले जाने से मना किया है. ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर खेलने से भी अब रोक लिया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सियार या जंगली जानवर पकड़ा नहीं जाता, तब तक बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 03 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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