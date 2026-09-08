Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत में चला बुलडोजर, मेनका गांधी का बनवाया रिक्शा स्टैंड भी ध्वस्त

पीलीभीत में चला बुलडोजर, मेनका गांधी का बनवाया रिक्शा स्टैंड भी ध्वस्त

पीलीभीत में नकटादाना चौराहे पर स्थित वर्षों पुरानी आधा दर्जन दुकानों और रिक्शा शेड को पालिका प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया. रिक्शा शेड तत्कालीन सांसद मेनका गांधी ने बनवाया था.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नगर पालिका का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है. नकटादाना चौराहे पर स्थित सालों पुरानी नगर पालिका की आधा दर्जन दुकानों और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा निर्मित यात्री और रिक्शा स्टैंड को नगर पालिका की टीम ने ध्वस्त कर दिया. नगर पालिका प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ की देखरेख में बुलडोजर चलाकर पूरी संरचना को जमींदोज कर दिया गया. 

अधिकारियों का कहना है कि भवन काफी समय से बेहद जर्जर हालत में था और इसकी पट्टे की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी. अधिकारियों ने कहा कि नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जब दुकानदारों ने परिसर खाली नहीं किया तब यह दंडात्मक कदम उठाना पड़ा. मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट प्यारेलाल वर्मा, नगर पालिका ईओ संजीव कुमार और भारी पुलिस बल की तैनाती रही.

पीलीभीत में चला बुलडोजर, मेनका गांधी का बनवाया रिक्शा स्टैंड भी ध्वस्त

'आंखों में बसा अहंकार...', अखिलेश यादव के बुद्धिजीवी वाले बयान पर भड़की RLD

प्रशासन ने भवनों को कर दिया था जर्जर घोषित

बताया जा रहा है कि इन दुकानों को नगर पालिका ने दशकों पहले पट्टे पर दिया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी. नगर पालिका प्रशासन ने भवनों को जर्जर घोषित करते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानें खाली करने का निर्देश दिया था. निर्धारित समय में दुकानें खाली न होने पर पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश

कार्रवाई के दौरान सिर्फ दुकानें ही नहीं, बल्कि वर्ष 1996-97 में तत्कालीन सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा सांसद निधि से बनवाया गया यात्री व रिक्शा शेड भी ध्वस्त कर दिया गया. हरिओम अग्रवाल के चेयरमैन कार्यकाल के दौरान बने इस रिक्शा स्टैंड को भी जर्जर बताकर जमींदोज कर दिया गया है. अचानक हुई इस कार्रवाई और रोजी-रोटी के साधन छिन जाने से स्थानीय दुकानदारों में गहरा आक्रोश और रोष व्याप्त है.

यूपी चुनाव: 100 सीटों के लिए BJP का प्लान तैयार, PDA की निकाली काट?

Published at : 08 Sep 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pilibhit News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर जिला अस्पताल में वीडियो बनाने पर रोक, कार्रवाई की चेतावनी
रामपुर जिला अस्पताल में वीडियो बनाने पर रोक, कार्रवाई की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी शुद्धीकरण मामले में अज्ञात पर FIR, निष्पक्ष जांच की मांग
हल्द्वानी शुद्धीकरण मामले में अज्ञात पर FIR, निष्पक्ष जांच की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर AK शर्मा का वार, 'सरकार राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रही'
अखिलेश यादव पर AK शर्मा का वार, 'सरकार राजनीतिक गंदगी भी साफ कर रही'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में 7वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, स्कूल की वॉशरूम में मिला शव
मेरठ में 7वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, स्कूल की वॉशरूम में मिला शव
Advertisement

वीडियोज

UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
PM Modi Gujarat Visit | Sandeep Chaudhary: PM के कार्यक्रम में Gen-Z की भीड़ बदलेगा सत्ता का समीकरण?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
बिहार
सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?
सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
विश्व
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
विश्व
मुज्तबा की लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी के दावे पर ईरान बोला - 'उनके पास...'
मुज्तबा की लंदन में लग्जरी प्रॉपर्टी के दावे पर ईरान बोला - 'उनके पास...'
टेक्नोलॉजी
भारत में 6G नेटवर्क की तैयारी, दुनिया के इन 25 देशों में भी बढ़ा कदम?
भारत में 6G नेटवर्क की तैयारी, दुनिया के इन 25 देशों में भी बढ़ा कदम?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget