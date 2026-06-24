स्वामी प्रसाद मौर्य का भगवान राम पर विवादित बयान, संत बोले- जीभ काटने वाले को 5 लाख का इनाम

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं.

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अयोध्या के संत विष्णु दास महाराज ने सख्त चेतावनी दी है और विष्णु दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का इनाम देना का ऐलान किया है. संत विष्णु दास ने कहा है क स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन और संस्कृति का विरोधी है, जीभ कटने के बाद ही यह शांत होगा. राम मंदिर राम भक्तों का मंदिर है और स्वामी प्रसाद मौर्य राम भक्त नहीं है, वो संस्कृति और सनातन का दुश्मन है.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला था?

राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोलते हुए पूर्व मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- करोड़ों, करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए लेकिन ओ भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आप का भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता ओ आप की रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठाता है.

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पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, इससे भी पहले भी वह इस तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. साल 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के खिलाफ बताया था. उनके इस बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और कई एफआईआर भी दर्ज हुईं.

इसके साथ ही एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि एक धोखा है. वहीं उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को देशद्रोही बताया था. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो अन्य अलगाववादी मांगें भी उठ सकती हैं.

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