UGC बिल से खफा राकेश टिकैत, सरकार पर भड़के, बोले- 'देश को जातिवाद में बांटना चाहती है'

यूजीसी एक्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. सवर्ण जाति की नाराजगी के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है. किसान नेता राकेश टिकैत ने यूजीसी एक्ट पर सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है और इसे समाज में विभाजन की साजिश बताया है.

राकेश टिकैत ने कहा कि इस एक्ट से समाज में जातिगत दुश्मनी और बढ़ेगी. उनका सीधा आरोप है कि सरकार देश को जातिवाद, धर्मवाद और मुकदमेबाजी में बांटना चाहती है. टिकैत ने कहा, "ऐसी चीजें समाज में जातिगत दुश्मनी को बढ़ाती हैं और इसका परिणाम आने वाला वक्त बताएगा."

ओबीसी को भी शामिल करने का दावा

टिकैत ने कहा कि हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक ओबीसी वर्ग को भी एससी-एसटी की तरह कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जा रहा है, जिससे टकराव और बढ़ सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी और सामाजिक तनाव और गहरा होगा.

नए विवाद क्यों जोड़े जा रहे हैं?

किसान नेता ने सवाल उठाया कि जब पहले से ही हालात संभल नहीं पा रहे थे, तो नए विवाद क्यों जोड़े जा रहे हैं. टिकैत ने कहा, "इसका नतीजा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी चीजें समाज में जातिगत दुश्मनी को बढ़ाती हैं." राकेश टिकैत ने साफ किया कि उनका किसान संगठन किसी भी तरह की जातिगत राजनीति से दूर रहना चाहता है. उन्होंने कहा, "हम किसान संगठन चला रहे हैं, हमें जातियों में मत बांटो. जो लोग जाति के आधार पर संगठन चला रहे हैं, वही इस पर जवाब दें."

क्या है पूरा मामला?

यूजीसी एक्ट को लेकर देशभर में विवाद छिड़ा हुआ है. सवर्ण समुदाय की ओर से इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है. कई संगठनों ने इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताया है. वहीं, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूजीसी एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है और कई संगठन इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं.