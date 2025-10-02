हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBihar Election: बिहार चुनाव पर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी, '...तो बीजेपी जीतेगी'

Bihar Election: बिहार चुनाव पर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी, '...तो बीजेपी जीतेगी'

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में इस बार क्या होगा, इसको लेकर हर तरफ चर्चा है. किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

By : विपिन तोमर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 02 Oct 2025 03:58 PM (IST)
चुनावी राज्य बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हैं. सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि बिहार में क्या होगा. इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज गुरूवार को गाजियाबाद में बड़ा बयान दिया. राकेश ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी और ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीतेगा. राकेश टिकैत बीते सात सालों से 2 अक्टूबर को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजत हवन में शामिल होने आते हैं. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही.

दरअसल 2018 में यहां पर किसानों ने धरना दिया था और आज के ही दिन 2 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इसी को लेकर लगातार 7 सालों से भारतीय किसान यूनियन यहां हवन कर रही है.

धरने वाले जगह 'किसान क्रांति गेट'

2018 में भारतीय किसान यूनियन ने जहां धरना दिया था उसको किसान क्रांति गेट का नाम दिया है. यह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में है. यहां लगातार 7 सालों से भारतीय किसान यूनियन 2 अक्टूबर को हवन करती है. हवन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे. उन्होंने हवन में हिस्सा लिया इस दौरान सैकड़ो किसान यहां मौजूद रहे.

राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यात्रा के दौरान 2 अक्टूबर को यहां लाठीचार्ज किया गया था उसी के विरोध स्वरूप हम यहां से दिल्ली की सीमा में जाते हैं और फिर यूपी आते हैं. यह परंपरा लगातार चलती रहेगी. हमेशा किसान क्रांति दिवस मानते हैं. सरकार हमारी बात मान नहीं रही चाहे फसल बीमा हो एमएसपी गारंटी कानून हो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो खाद बीज की समस्या हो पंजाब पूरा बर्बाद हो गया हिमाचल और उत्तराखंड का भी यही हाल है. आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए उनका देश के प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं कहा कि वह किसान थे और हमको अफ़सोस है.

Published at : 02 Oct 2025 03:51 PM (IST)
Ghaziabad News Rakesh Tikait Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 Bihar Elections 2025
