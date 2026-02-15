हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशादी समारोह में भी चला डोटासरा का गमछा डांस, लोगों की डिमांड पर हवा में लहराया गमछा

शादी समारोह में भी चला डोटासरा का गमछा डांस, लोगों की डिमांड पर हवा में लहराया गमछा

Kishangarh News: गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस विधायक विकास चौधरी के छोटे भाई की शादी में पहुंचे. यहां लोगों ने उनसे गमछा डांस की डिमांड कर दी. जिसके बाद उन्होंने हवा में गमछा लहरा दिया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के  गमछा डांस का क्रेज सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही नहीं है. बल्कि उन्हें अब लोग अक्सर इसके लिए उनसे डिमांड करने लगे हैं. कुछ यही नजारा किशनगढ़ में नजर आया, जब गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस विधायक विकास चौधरी के छोटे भाई की शादी में पहुंचे. यहां लोगों ने उनसे गमछा डांस की डिमांड कर दी. फिर क्या उन्होंने गमछा हवा में लहरा दिया, जिस पर खूब तालियां बजीं. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया अपर वायरल है.

डोटासरा के साथ राजस्थान प्रभारी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद दीपेन्द्र हुड्डा समेत कई दूसरे नेता भी मौजूद थे. उनके गमछा डांस ने कुछ देर के लिए एकदम अलग माहौल बना दिया. जबकि इससे पहले डोटासरा अक्सर राजनैतिक रैलियों में कार्यकर्ताओं का इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहे हैं.

डोटासरा को देखते ही लोगों ने कर दी डिमांड

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सभी नेताओं के साथ मंच पर प्रवेश करते हैं तो नीचे से लोग उनसे गमछा डांस के लिए आग्रह कर रहे हैं. पहले तो उन्होंने मना किया उसके बाद हवा में गमछा लहराते हुए कुछ देर के लिए थिरके. इस दौरान लोग तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते दिखाई दिए. डोटासरा का गमछा डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

राजनैतिक रैलियों में उनका ये स्टाइल बन गया था पहचान

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इससे पहले भी कई मौकों पर हवा में गमछा लहराते हुए डांस किया है. बीते लोकसभा चुनावों में उनका गमछा डांस काफी वायरल हुआ था. इसके जरिये वे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं. शादी समारोह में भी उन्होंने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा और उनके आग्रह पर गमछा हवा में लहरा दिया. कुछ देर बाद वे नेताओं के साथ वर-वधु को आशीर्वाद देने के बाद रवाना हो गए.

Published at : 15 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Govind Singh Dotasara RAJASTHAN NEWS Gamcha Dance
ABP Live
