प्रयागराज में वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्यूष की संदिग्ध मौत, कमरे के फर्श में पड़ी मिली लाश

प्रयागराज में वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्यूष की संदिग्ध मौत, कमरे के फर्श में पड़ी मिली लाश

Prayagraj Player Death: वॉलीबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय प्रत्यूष राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास के कमरे में आज सुबह फर्श पर प्रत्युष पड़ा मिला.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में वॉलीबॉल खिलाड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, खिलाड़ी की लाश छात्रावास के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही कर्नलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, वॉलीबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय प्रत्यूष राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास के कमरे में आज सुबह फर्श पर प्रत्युष पड़ा मिला. उसे तत्काल बेली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक प्रत्यूष गाजीपुर का रहने वाला था, वहीं बेटे की मौत की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मच गया.

छात्रावास में रहकर वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहा था प्रत्यूष

बताया गया कि, प्रत्यूष पिछले चार सालों से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास में रहकर वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहा था. मंगलवार सुबह पांच बजे कुछ जूनियर जब प्रत्‍यूष को जगाने गए तो वह फर्श पर पड़ा मिला. वह रात 9 बजे भोजन कर कमरे में चला गया  था, सोमवार रात करीब नौ बजे प्रत्यूष ने अन्य खिलाड़ियों के साथ मेस में भोजन किया था. इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया था. बीते कुछ दिनों से उसका रूम पार्टनर ऋषभ अपने गांव गया हुआ है. जिस वजह से प्रत्युष कमरे में अकेला रह रहा था.

गाजीपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हुए प्रत्यूष के परिजन

वहीं, प्रत्यूष की मौत की सूचना पर गाजीपुर से परिजन प्रयागराज रवाना हो गए हैं. सूचना मिलते ही कर्नलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.

पुलिस बोली- मौत का कारण नहीं हो सका स्पष्ट

कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय सिंह के मुताबिक फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है. पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 10 Feb 2026 06:07 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
