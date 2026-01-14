प्रयागराज में सिटी जोन के धूमनगंज थाना क्षेत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी के 22 वर्षीय बेटे हिमांशु ने खुदकुशी कर ली है. युवक का शव जेपी नगर सुलेम सराय स्थित घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा. मृतक की दो महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी.

खबर के मुताबिक मृतक हिमांशु रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री चंद्र का छोटा बेटा था और स्नातक का छात्र था. दो माह पहले उसने शिवानी से प्रेम विवाह किया था. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हिमांशु बेरोजगार था, जिसे लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. इस विवाद से क्षुब्ध होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

कमरा बंद कर फांसी के फंदे से झूल गया हिमांशु

सोमवार शाम करीब 5:00 बजे हिमांशु ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, कई घंटों बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए. हिमांशु का शव पंखे से लटकता हुआ दिखा.

इसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना के वक्त पिता पूर्व आईएएस अधिकारी श्री चंद्र घर पर मौजूद नहीं थे. हिमांशु की मौत के बाद मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी और बड़े भाई सुधांशु सहित पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है.

पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं हुआ है. परिजनों ने भी इस मामले में मंगलवार तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों का सौंप दिया है. आशंका जताई जा रही है कि बेरोजगार होने की वजह से तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

