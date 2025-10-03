यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दशहरे के मौके पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक बेहद अनोखा और चर्चित पोस्टर लगाया गया, जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी. कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में पार्टी के नेता राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है.

पोस्टर में राहुल गांधी हाथ में धनुष-बाण लिए रावण पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि रावण के दस सिरों पर राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों को लिखा गया है. इनमें महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोरी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे शब्द शामिल किए गए हैं.

VIDEO | Lucknow: A unique poster was put up outside the Congress office on Dussehra by Congress worker Aryan Mishra. The poster depicted Rahul Gandhi as Lord Ram, shooting arrows. Congress State President Ajay Rai was shown as Laxman in the poster. Ravana's ten heads were… pic.twitter.com/EusIa25c9d — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025

कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना विवाद

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है, जो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पोस्टर प्रतीकात्मक रूप से मौजूदा हालात और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाता है. उनका मानना है कि जैसे भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की थी, वैसे ही कांग्रेस जनता की समस्याओं को खत्म कर बदलाव लाने का काम करेगी.

बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस

पोस्टर लगाने वाले आर्यन मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ही आज के असली राम हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ही वह ताकत है, जो वर्तमान राजनीतिक तानाशाही को खत्म कर सकती है.

पोस्टर में दिख रही कांग्रेस के आक्रामक तेवर की झलक

दशहरे जैसे धार्मिक पर्व पर राजनीतिक पोस्टर लगाए जाने को लेकर विपक्षी दलों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं. हालांकि, कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि इस तरह के प्रतीकात्मक पोस्टर जनता तक बेहतर संदेश पहुंचाते हैं और पार्टी की सोच को साफ तरीके से सामने रखते हैं. लखनऊ में लगाए गए इस पोस्टर ने दशहरे के दिन न केवल धार्मिक प्रतीकवाद को राजनीतिक संदेश से जोड़ा, बल्कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के आक्रामक तेवर की झलक भी दिखा दी है.