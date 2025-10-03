हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...

यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...

Rahul Gandhi: लखनऊ में दशहरे पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया, जिसमें राहुल गांधी को राम और अजय राय को लक्ष्मण दिखाया गया. रावण के दस सिरों पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे लिखे गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दशहरे के मौके पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक बेहद अनोखा और चर्चित पोस्टर लगाया गया, जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी. कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में पार्टी के नेता राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है.

पोस्टर में राहुल गांधी हाथ में धनुष-बाण लिए रावण पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि रावण के दस सिरों पर राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों को लिखा गया है. इनमें महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोरी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे शब्द शामिल किए गए हैं.

कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना विवाद

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है, जो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पोस्टर प्रतीकात्मक रूप से मौजूदा हालात और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाता है. उनका मानना है कि जैसे भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की थी, वैसे ही कांग्रेस जनता की समस्याओं को खत्म कर बदलाव लाने का काम करेगी.

बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस

पोस्टर लगाने वाले आर्यन मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ही आज के असली राम हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ही वह ताकत है, जो वर्तमान राजनीतिक तानाशाही को खत्म कर सकती है.

पोस्टर में दिख रही कांग्रेस के आक्रामक तेवर की झलक

दशहरे जैसे धार्मिक पर्व पर राजनीतिक पोस्टर लगाए जाने को लेकर विपक्षी दलों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं. हालांकि, कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि इस तरह के प्रतीकात्मक पोस्टर जनता तक बेहतर संदेश पहुंचाते हैं और पार्टी की सोच को साफ तरीके से सामने रखते हैं. लखनऊ में लगाए गए इस पोस्टर ने दशहरे के दिन न केवल धार्मिक प्रतीकवाद को राजनीतिक संदेश से जोड़ा, बल्कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के आक्रामक तेवर की झलक भी दिखा दी है.

Published at : 03 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Lucknow News Rahul Gandhi UP News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

Trump की नई Tariff नीति: Hollywood को बढ़ावा, भारतीय फिल्मों को बड़ा झटका| Paisa Live
Bareilly Alert: जुमे पर 'किले' में तब्दील Bareilly, Internet बंद, चप्पे-चप्पे पर पहरा
Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Bihar Elections 2025: 25 लाख महिलाओं को CM Nitish Kumar देंगे ₹10,000 की सौगात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget