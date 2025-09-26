उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. प्रदर्शनकारी आला हज़रत दरगाह और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लिए हुए जमा हुए. दोनों जगहों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. इससे पहले एक स्थानीय मस्जिद के बाहर 'आई लव मुहम्मद' लिखे बैनर और नारे लगाए गए.

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जुमे की नमाज़ के बाद, लोगों ने "आई लव मुहम्मद" के बैनर लेकर और "अल्लाहु अकबर" जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उन्होंने व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज किया. वहीं पुलिस ने कहा कि बरेली में हालात फिलहाल सामान्य हैं.

#WATCH | Visuals from the 'I Love Mohammad' protests in Bareilly, UP, after Police deployed lathi charge as protestors pelted stones during the protests after the Friday prayers. pic.twitter.com/3SAb9HFLug — ANI (@ANI) September 26, 2025

बता दें तौकीर रजा ने शुक्रवार को इस्लामियां ग्राउंड में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी. यह प्रदर्शन कानपुर में "आई लव मोहम्मद" को लेकर हुई घटना के विरोध में किया जा रहा था. इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

I Love Mohammad Controversy: 'सभी मुसलमानों को हक है',आई लव मोहम्मद कहने पर मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं. बता दें उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर और नारों से नया विवाद उपजा है. कई जिलों में इस तरह के पोस्टर लगाने की घटनाएं देखी गईं. पुलिस की तरफ से एफआईआर जैसी अफवाहों के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है.