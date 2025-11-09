हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तराखंड की रजत जयंती पर विकास की सौगात, PM मोदी ने देहरादून से लॉन्च कीं 8140 करोड़ की योजनाएं

उत्तराखंड की रजत जयंती पर विकास की सौगात, PM मोदी ने देहरादून से लॉन्च कीं 8140 करोड़ की योजनाएं

Uttarakhand Silver Jubilee Celebration: उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8140 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

By : दानिश खान | Updated at : 09 Nov 2025 02:16 PM (IST)
देवभूमि उत्तराखंड ने आज अपनी रजत जयंती यानी राज्य स्थापना के 25 वर्ष बड़े धूमधाम और गर्व के साथ मनाई गई. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देहरादून पहुंचे और राज्य को विकास की नई दिशा देने वाली 8140 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

देहरादून के प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई) के विशाल मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे. मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ.

इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की जनता को रजत जयंती की शुभकामनाएं दीं और कहा कि अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश के विकास की नई मिसाल बनेगा. यहां के लोग, यहां की प्रकृति और यहां का सामर्थ्य सब मिलकर नई कहानी लिखेंगे.

स्मारक डाक टिकट और परियोजनाओं का शुभारंभ

समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया. इसके बाद उन्होंने एक साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 8140 करोड़ रुपये से अधिक है.

इन योजनाओं में सबसे अहम केदारनाथ रोपवे परियोजना और जमरानी बांध परियोजना हैं. केदारनाथ रोपवे से यात्रियों को तीर्थ यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी, जबकि जमरानी बांध प्रदेश के जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य सरकार के साथ खड़ी है. उन्होंने पेयजल, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देहरादून एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे एफआरआई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से आत्मीय बातचीत की. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेज़ी से विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है. आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं, वे आने वाले वर्षों में राज्य की तस्वीर बदल देंगी.

रजत जयंती समारोह को लेकर देहरादून में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो. लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को देखने का उत्साह इतना था कि सुबह से ही भीड़ एफआरआई मैदान की ओर उमड़ने लगी थी.

Published at : 09 Nov 2025 02:16 PM (IST)
NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS
