विश्व के सुप्रसिद्ध पीलीभीत टाईगर रिजर्व में नववर्ष को लेकर वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा दृष्टि के कड़े सुरक्षा इंतजाम कर निगरानी बढ़ा दी है. 31 दिसम्बर से लेकर आठ जनवरी तक टाइगर रिजर्व के सभी गेस्ट हाउस एवं दर्जनों होम स्टे पूरी तरह से बुक है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने माला, महोफ एवं बराही रेंज में सफारियो के साथ गाइडो की निगरानी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए है.

इन दिनों यहां आने वाले सैलानियों के लिए बाघ, भालू, सहित हिरन की दर्जनों प्रजातियों जैसे पाड़ा,चीतल,हॉग डियर सहित तमाम वन्य जीवों के दीदार करने को मिलते है. वहीं शारदा नदी एवं आस पास नहरो की बनी कैनाल चूका बीच से लेकर सप्त सरोवर बाइफ़र केशन पर्यटकों के मन भावन आकर्षण का केंद्र बनती है.

मिनी वृन्दावन में जुटते हैं लोग

शहर के बीचों बीच वृन्दावन की तर्ज पर स्थित राधा रमण मंदिर, सत्य नारायन, द्वारिकाधीश से लेकर गौर धाम, लक्ष्मी नारायण जैसे विराजमान दर्जनों मन्दिरो दर्शन लाभ कर मिनी व्रदावन कहे जाने वाले बांसुरी नगरी पीलीभीत में व्रन्दावन जैसी अनुभूति प्राप्त करते है. यही कारण है जो भक्त या सैलानी व्रन्दावन नही पहुच पाते वे पीलीभीत मिनी वृन्दावन में पहुच कर यहां विराजमान ठाकुरों के अनेकों स्वरूप का दर्शन करते है. जिसको लेकर हर नववर्ष प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिरो में भारी भीड़ देखने को मिलती है.

टाइगर रिजर्व में बनी वाटर हट थारू हट एवं सप्त सरोवर आकर्षण का केंद्र

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों को बाघ के दीदार आकर्षण का केंद्र बने हैं. ऐसे में इस बार न्यू ईयर पर यहां आने वाले पर्यटकों के लिए चार दिन पहले से ही अगले 8 जनवरी तक जंगल के सभी गेस्ट हाउस एवं होम स्टे सफारियां बुक है. बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने पुलिस बल की बेहतर व्यवस्था कर रखी है. ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न होने पाए.