Pilibhit News: ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर युवती की मौत, एक दिन पहले पति के खिलाफ दी थी शिकायत

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक बेहद सनसनीखेज और दुखद मामला सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.गंभीर हालत में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद ससुराल वाले मृतका के शव को उसके मायके छोड़कर मौके से फरार हो गए.घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, शुरूआती जांच में पति-पत्नी के विवाद की वजह सामने आई है. फिलहाल परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है. हालाँकि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला सुनगढ़ी थाना इलाके की कांशीराम ईदगाह कॉलोनी की है.यहां रहने वाली 25 वर्षीय निशा मिश्रा ने 7 साल पहले रूपपुर कृपा गांव के रहने वाले कपिल मिश्रा से लव मैरिज की थी.दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है.परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही निशा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.उत्पीड़न से तंग आकर निशा ने कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी दायर किया था, जो अब अंतिम दौर में था.लेकिन आरोप है कि पति कपिल लगातार उसके साथ मारपीट करता था.हैरान करने वाली बात यह है कि निशा ने मौत से ठीक एक दिन पहले भी पुलिस में पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर अनहोनी घटना का अंदेशा जताया था.

यह भी पढ़ें: अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- 'मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले...'

निशा प्राइवेट नौकरी से बच्चों और अपना भरण-पोषण कर रहे थे

निशा शहर के ही एक सोलर पैनल ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर प्राइवेट नौकरी कर रही थी और अपना व अपने बच्चे का भरण-पोषण कर रही थी. घटना वाले दिन निशा अपनी एम.ए. की परीक्षा देकर घर लौटी और फिर ऑफिस गई.बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले आरोपी पति कपिल उसके ऑफिस पहुंचा था, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ.कपिल उसकी स्कूटी की चाबी छीनकर फरार हो गया, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है.इसके बाद निशा ने ऑफिस में ही जहरीला पदार्थ खा लिया.जब हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.इसके बाद आरोपी पति शव को मायके फेंककर फरार हो गया.

ससुराल वालों पर आरोप

मृतका के माता-पिता ने दामाद कपिल और ससुराल वालों पर हत्या और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं.परिजनों के मुताबिक कपिल बेरोजगार था और नशे का आदी था, जो आए दिन निशा से पैसों की डिमांड करता था.फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें: Noida News: इंस्टाग्राम पोस्ट से Meta का अलर्ट, नोएडा पुलिस ने 5 मिनट में बचाई सुसाइड कर रहे युवक की जान