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ग्रेटर नोएडा: सोसाइटी में मेड ने किया सुसाइड, जांच जारी

Noida News In Hindi: मृतका की पहचान सोनम, निवासी सीतापुर के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से फ्लैट मालिक के यहां सर्वेंट रूम में रहकर मेड का काम कर रही थी.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 27 Jul 2026 10:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है.एटीएस प्रस्टीन (ATS Pristine) सोसाइटी के एक फ्लैट में 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 और नॉलेज पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. 

मृतका की पहचान सोनम, निवासी सीतापुर के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से फ्लैट मालिक के यहां सर्वेंट रूम में रहकर मेड का काम कर रही थी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

थाना नॉलेज पार्क पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह डायल 112 पर सूचना मिली की एक युवती ने फांसी लगा ली है. घटनास्थल पर मुआयना करने के बाद रविवार रात फांसी लगाने की संभावना है. मृतका की पहचान सीतापुर निवासी सोनम के रूप में हुई है. वह फ्लैट स्वामी प्रशांत सिंह और उनकी पत्नी के यहां घरेलू सहायिका के रूप में एक साल से काम कर रही थी. 

पुलिस ने शुरू की जांच 

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फ्लैट मालिक के साथ-साथ परिजनों से पूछताछ जारी है. अधिकारियों के मुताबिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. हालांकि परिजनों की ओर से कोई शक या साजिश नहीं जताई गयी है. पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आत्महत्या की वजह का पता लगाना है.

उधर घटना के बाद सीतापुर से पहुंचे परिजनों ने भी अभी तक कोई तनाव या विवाद के बारे में नहीं बताया है. तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम ने फांसी क्यों लगा ली ? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी या साजिश तो नहीं हुई ? या फिर वो किसी तनाव में थी जो परिजनों से भी साझा नहीं किया ?

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 27 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Suicide News UP NEWS NOIDA NEWS
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