पीलीभीत: SIR को रफ्तार देने के लिए पहल, उत्कृष्ट काम करने वाले BLO को मिलेगा ये ईनाम

पीलीभीत में मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य को रफ्तार देने के लिये पहल की गई है. बीएलओ को प्रोत्साहन के रूप में पूरे परिवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कराई जाएगी. इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के गोवा कहे जाने वाले चूका बीच पर परिवार सहित लंच कराया जाएगा. इतना ही नही पूरे परिवार को बिल्कुल मुफ्त एक मूवी भी दिखाई जाएगी.

एसआईआर से जुड़े बीएलओ पर पड़ रहे भार को लेकर तरह तरह की खबरे आ रही है लेकिन पीलीभीत के बीएलओ खुश है और युद्ध स्तर पर काम कर रहे है, क्योंकि यहां जो SIR के सर्वाधिक फार्म डिजिटाइजेशन करेगा, उसको और उसके परिवार को पीलीभीत के जंगल मे घुमाया जायेगा, चूका बीच पर लंच और एक मूवी फ्री में दिखाई जाएगी. वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

बीएलओ ने प्रोत्साहन पर जताई खुशी

कैम्प में काम कर रहे बीएलओ ने बताया बहुत दिक्कत है, सुबह से रात तक काम करना पड़ता है. लोगों को तलाश करना पड़ता है, घर बच्चे सब परेशान हो जाते लेकिन ये हो ऑफर मिला है इससे हम खुश और अगर हमने काम सबसे पहले खत्म कर दिया तो अपने परिवार के साथ जंगल सफर और लंच मिलेगा. बीएलओ का कहना है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का जंगल हमने आज तक नहीं घूमा है. अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमको पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का मौका मिल सकता है.

पीलीभीत उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीलीभीत प्रसून द्विवेदी ने बताया कि एसआईआर हर 2 घंटे में अपडेट होता है, अभी हमारी रैंक 9वें नंबर पर है. हमने इस काम में रफ्तार देने के लिए जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह प्रोत्साहन दिया है. प्रसून द्विवेदी अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीलीभीत ने बताया कि जनपद के चारों विधानसभा में इस समय SIR का काम चल रहा है.

एसआईआर में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन

वहीं, BLO को प्रोत्साहित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विधानसभा के प्रथम BLO को सर्वाधिक फार्म डिजिटाइजेशन करने पर उसको उसके पूरे परिवार के साथ चुका बीच पर लंच कराया जाएगा, एक मूवी दिखाई जाएगी और जंगल सफारी कराई जाएगी और उसको सम्मान भी दिया जाएगा. इसका उद्देश्य BLO SIR के काम मे ज्यादा से ज्यादा रुचि ले, तेजी लाये.