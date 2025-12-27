पीलीभीत में 10 बीघा जमीन के विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, घर में दफनाया शव

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक व्यक्ति ने 10 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते अपने भाई की कथित तौर पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को घर के भीतर एक गड्ढे में दफना दिया. पुलिस ने कहा कि दोनों के सबसे बड़े भाई ने शुक्रवार को पुलिस को इसकी सूचना दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

करेली पुलिस थाना के प्रभारी विपिन शुक्ला ने कहा कि मृतक हंसराज का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मुख्य आरोपी नक्षत्र पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इस हत्या के पीछे मुख्य रूप से संपत्ति का विवाद है. पुलिस के मुताबिक यह घटना करेली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिलहर गांव में घटी. हंसराज लिलहर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था. वह अविवाहित था और खेत में काम करता था. उसी मकान में तीनों भाई- पृथ्वीराज (सबसे बड़ा, 52 वर्ष आयु), नक्षत्र पाल (मझला भाई, आयु 45 वर्ष) और सबसे छोटा भाई हंसराज (35) रहते थे. हंसराज पुश्तैनी संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहा था.

संपत्ति विवाद में हत्या का मामला

पुलिस ने बताया कि मृतक की मां को अपने ससुर से 10 बीघा जमीन मिली थी. मां की मृत्यु के बाद मझला भाई नक्षत्र पाल ने कथित तौर पर पूरी जमीन अपने नाम करा ली थी. जब छोटा भाई हंसराज अपना हिस्सा मांगता तो अक्सर उसे मारा पीटा जाता था. पुलिस के मुताबिक रविवार को जमीन के बंटवारे को लेकर फिर विवाद हुआ और घर से 500 मीटर दूरी पर नक्षत्र पाल ने अपने छोटे भाई हंसराज को बुरी तरह पीटा. आशंका है कि उसी दिन हंसराज की हत्या कर दी गई और शव को घर के भीतर दफना दिया गया.

सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज ने शुक्रवार को करेली पुलिस को सूचना दी कि हंसराज कई दिनों से लापता है और उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका है. इसके बाद, क्षेत्राधिकारी प्रगति चौहान, थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जिन्हें देखकर नक्षत्र पाल ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंसराज का शव बरामद किया. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.