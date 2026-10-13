पीलीभीत में रामलीला मेले के हिसाब-किताब को लेकर चलीं गोलियां, तीन की मौत

पीलीभीत में बीती रात दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां रामलीला मेले की बैठक के दौरान हिसाब-किताब को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये घटना पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र की हैं, जहाँ थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही मौत का तांडव हुआ. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रामलीला कमेटी की बैठक के दौरान पैसों और हिसाब-किताब को लेकर विवाद शुरू हुआ था. बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पक्ष कौशल गुप्ता ने अपने साथियों के साथ लाइसेंसी राइफल और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

रामलीला मेले के हिसाब-किताब पर हुआ विवाद

इस खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष के अंकित गुप्ता और मोहित गुप्ता की गोली लगने से मौके पर ही गई. जबकि एक युवक कुणाल श्रीवास्तव बुरी तरह घायल हो गया. अस्पताल ले जाते समय उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया. एक साथ तीन हत्याओं से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है.

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना स्थल का मौका मुआयना कर कार्रवाई की शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कौशल गुप्ता और उसके दो साथियों को हिरासत में ले लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मामले की गंभीरता से जाँच में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. एसपी ने बताया कि रात अमरिया कस्बे में दो पक्षों के बीच विवाद और गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है. साथ ही, घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी राइफल, एक अवैध हथियार और कुछ डंडे भी बरामद कर लिए गए हैं. अब इस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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