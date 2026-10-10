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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपल्लवी पटेल का चुनाव आयोग पर निशाना, चुनाव आयुक्त को बताया BJP का एजेंट

पल्लवी पटेल का चुनाव आयोग पर निशाना, चुनाव आयुक्त को बताया BJP का एजेंट

संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर पल्लवी पटेल ने कहा कि गठबंधन के घटकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए. वहीं, अखिलेश यादव के राम मंदिर नहीं जाने पर राजनीति को गलत बताया है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं. संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लगातार सामने आ रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के हर घटक की सत्ता तक पहुंचने और अपनी बात रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है.  

वहीं, अखिलेश यादव के राम मंदिर नहीं जाने पर हो रही राजनीति को उन्होंने गलत बताया. इसका साथ ही दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर भी पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े किए. उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी अपनी बात रखी. 

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पल्लवी ने क्या कहा?

विधायक पल्लवी पटेल ने NDA के सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों और गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर कहा कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही सरकार में मंत्री पद पर हैं. अगर उन्हें किसी तरह की समस्या है या उनकी बातों का समाधान नहीं हो रहा है, तो उन्हें अपने नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए. 

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर नहीं जाने पर जिस तरह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने टिप्पणी की थी उसपर भी पल्लवी पटेल ने प्रतिक्रिया दी है. पल्लवी ने कहा कि धर्म और आस्था हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है. किसी के मंदिर जाने या न जाने को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है. 

दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा पर क्या कहा?

दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ट्रेनों को रोके जाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है. उन्होंने सवाल किया कि जब जनता सरकार से जवाब मांगती है, तो सरकार सवालों का सामना करने से क्यों बचती है. 

चुनाव आयुक्त को बताया बीजेपी का एजेंट

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठे सवालों पर पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं.  उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग करते हुए कहा कि चुनाव किसी भी माध्यम से हों, लेकिन उनका निष्पक्ष होना जरूरी है. पल्लवी ने ये भी कहा कि हिटलर और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं. 

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Akhilesh Yadav UP NEWS Pallavi Patel
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