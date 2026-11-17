समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आखिर में सच ही जीतता है. आजम खान ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''आजम खान साहब की जमानत मंजूर होना इंसाफ की जीत है. यही सदाकत की ताकत होती है कि आखिर में सच ही जीतता है.''

आदरणीय आज़म ख़ान साहब की ज़मानत मंज़ूर होना इंसाफ़ की जीत है। यही सदाक़त की ताक़त होती है कि आख़िर में सच ही जीतता है। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 17, 2026

सरकार ने पिछले कई सालों से अन्याय किया- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा, "आजम खान को अदालत से न्याय मिला है. कई वर्षों से, सरकार लगातार आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय करती आ रही है. हमने पहले दिन से ही कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले झूठे हैं और की गई कार्रवाई अन्यायपूर्ण है. सरकार की मंशा साफ नहीं है, और आज अदालत की टिप्पणियों से कई बातें साफ हो गई हैं.''

#WATCH | Lucknow, UP | Allahabad High Court grants interim bail to Samajwadi Party leader Azam Khan in the money laundering case | SP chief Akhilesh Yadav says, "I am grateful for this; he has received justice from the court. For several years, the government has consistently subjected the respected Azam Khan and his family to injustice. From the very first day, we have maintained that the cases filed against him are false and that the actions taken are unjust. The government’s intentions are not honest, and the court’s remarks today have brought many things to light. We are fully confident that justice will be served by the court, and when the government changes in the future, these false cases should be dismissed accordingly..." — ANI (@ANI) November 17, 2026

सरकार बदलेगी तो झूठे मुकदमों को हटाया जाएगा- अखिलेश यादव

उन्होंने ये भी कहा, ''हमें पूरा भरोसा है कि अदालत से न्याय मिलेगा, और भविष्य में जब सरकार बदलेगी, तो इन झूठे मुकदमों को हटाया जाएगा.'' चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं. हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ाएंगे.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मामले की परिस्थितियों और आजम खान की गिरफ्तारी के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि पूरी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की बेंच ने प्रथम दृष्टया यह माना कि आजम खान को गिरफ्तार करते समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत मिलने वाले अनिवार्य कानूनी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया.

आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वे पैन कार्ड मामले में जेल से रिहा होकर बाहर आए थे और इसी दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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