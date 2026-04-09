ओम प्रकाश राजभर का सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज, 'अपने चेलों की बात मानकर...'
UP Politics: ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा.
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर अपने अंदाज में निशाना साधा है. राजभर ने कहा, “अखिलेश यादव ने अपने चेलों की बात मानकर उनकी ताकत को कम आंका था, लेकिन अब चुनाव के बाद ही उनकी मुलाकात होगी.”
ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान 27 अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने सुभासपा का दामन थामा है, जिसे पार्टी की बड़ी रणनीतिक जीत बताई जा रही है. इसके अलावा राजभर ने निषाद समाज की नाराजगी को सिरे से नकार दिया.
अखिलेश पर सीधा वार
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज फिर अखिलेश यादव पर बिफरे. बोले, “अखिलेश जी ने अपने चेलों की बात मानकर समझा कि यहां कुछ नहीं है. अब चुनाव के बाद ही उनके चेलों से मेरी मुलाकात होगी." इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर अल्पसंख्यकों को धोखा देने का आरोप भी लगाया और गुड्डू जमाली का उदाहरण दिया और बोले कि अगर उनके नाम के आगे यादव लिखा होता तो उन्हें पक्का टिकट मिलता.
अतरौलिया से लड़ने पर साधी चुप्पी
अगला विधानसभा अतरौलिया से लड़ने पर राजभर ने चुप्पी साध ली, बोले कि वे आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा दावा किया कि पूर्वांचल की राजनीति में उनके बिना किसी भी दल का समीकरण मुमकिन नहीं है. मेरे बिना पूर्वांचल का समीकरण संभव नहीं है. साथ ही जहूराबाद से जीत का भी दावा कर दिया बोले इस बार 60 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे.
मुस्लिम वोटरों पर नजर
इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के युवाओं और महिलाओं के विकास की बात की. उन्होंने हालिया UPSC परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल 53 मुस्लिम छात्र सफल हुए, जबकि पिछले साल 51 थे. मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज अब शिक्षा की ओर मुड़ रहा है और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ रही है. लोगों से अपील की कि उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई चाहिए, न कि नफरत की राजनीति. यही नहीं सुभासपा प्रमुख ने दावा किया कि सुभासपा अब ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुसलमान, चौहान, मौर्य और प्रजापति समेत सभी वर्गों की पसंद बन रही है.
वहीं उन्होंने निषाद समाज की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने मुस्कुराते हुए कहा, "कोई नाराज नहीं है, शायद आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन जनता पूरी तरह साथ है."
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Source: IOCL