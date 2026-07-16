'गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले...', अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सीतश गौतम के बयान ने बढ़ाई हलचल

अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सतीश गौतम अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम एक बार फिर सुर्खियों में है, उसके पीछे की वजह है हाल में दिया गया गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले बयान है. बीजेपी सांसद सतीश गौतम के इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा है.



दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ की खैर विधानसभा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सतीश गौतम नगर परिषद के कार्यक्रम में उद्घाटन के दौरान शिरकत करने पहुँचे थे. जहां उनके द्वारा अपने सम्बोधन में एक बयान दिया जिसमें अपने संबोधन के दौरान उनके द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट संचालित करने वालों को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया.

इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर हमें लड़ाने का काम करते हैं. एक समुदाय हिंदुओं को लड़ाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है. बीजेपी सांसद के इस बयान का वीडियो कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बयान को लेकर बहस शुरू हो गई.

बीजेपी सांसद ने क्या कहा?

अपने भाषण में बीजेपी सांसद ने कहा कि "गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर हमें लड़ाने का काम करते हैं. एक समुदाय हिंदुओं को लड़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यह लोग हमें बांटने का काम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जाति हिंदू है. बीजेपी सांसद ने इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज को विभाजित करने की कोशिश करने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है.

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किसी भी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर विश्वास न करें- सतीश गौतम

बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम हिंदू सब भाई हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहें और किसी भी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर बिना जांचे-परखे विश्वास न करें. उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए तालियां भी बजाईं.

बीजेपी सांसद का बयान बना राजनीतिक बहस का विषय

हालांकि यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कई लोगों ने सांसद के बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे विवादित बताते हुए इसकी आलोचना की. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक मंच से दिए गए ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सांसद ने केवल फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी है.

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