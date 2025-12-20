'माफिया को शरण देने वाली सपा उस काम में माहिर', सीएम योगी के बयान का ओपी राजभर ने किया समर्थन

उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है. यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में सपा के कई लोग शामिल हो सकते हैं और जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी (SP) को पहले भी लोग गुंडों की सरकार कहते रहे हैं. उनका आरोप है कि प्रदेश के कई माफियाओं को सपा ने शरण दी और यही उसकी पहचान रही है. राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना बिल्कुल सही है कि कोडीन-आधारित कफ सिरप मामले में SP के लोग शामिल हो सकते हैं. फिलहाल जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.

#WATCH | Lucknow | On UP CM Yogi Adityanath's statement on the codeine-based cough syrup trafficking case, UP Minister Om Prakash Rajbhar says, "People call the Samajwadi Party a government of goons... The Samajwadi Party is the one that shelters all the mafia... The Chief… pic.twitter.com/U0gmK9dAoq — ANI (@ANI) December 20, 2025

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने सवाल उठाया कि जब खरीद-फरोख्त हो रही थी तो क्या अखिलेश यादव वहां मौजूद थे या खुद बिक्री कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर कोई डीलरशिप से जुड़ा होगा तभी उसे पता चलेगा कि कौन-कौन शामिल है. इसके साथ ही राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदूषण के सबसे खतरनाक अखिलेश यादव हैं और अगर हिम्मत है तो वे हजरतगंज चौराहे पर सो कर दिखाएं.

आरक्षण, प्रदूषण और विपक्ष पर हमले

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और शासनादेश जारी हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नहीं है, जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में स्थिति गंभीर है. अंत में उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी गुंडों को शरण देती है और सिरप मामले में भी सपा के लोग शामिल हैं.