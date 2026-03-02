हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच BJP सांसद जगदंबिका पाल बोले- 'केवल वार्ता से निकलता है समाधान'

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच BJP सांसद जगदंबिका पाल बोले- 'केवल वार्ता से निकलता है समाधान'

Iran-Israel War: सांसद जगदंबिका पाल ने ईरान और इजरायल युद्ध पर कहा कि भारत इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी चीज का समाधान केवल वार्ता से है. इसी से शांति का रास्ता निकलता है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 08:00 AM (IST)
Published at : 02 Mar 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Jagdambika Pal Sultanpur News UP NEWS Iran Israel War
टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच BJP सांसद जगदंबिका पाल बोले- 'केवल वार्ता से निकलता है समाधान'
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच BJP सांसद जगदंबिका पाल बोले- 'केवल वार्ता से निकलता है समाधान'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान-इजरायल जंग के बीच फंसे मंगलौर के 30 भारतीय छात्र, परिजन बोले- 'हमें भारत सरकार से...'
ईरान-इजरायल जंग के बीच फंसे मंगलौर के 30 भारतीय छात्र, परिजन बोले- 'हमें भारत सरकार से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'इस शहादत से जंग और बढ़ेगी', लखनऊ में कैंडल मार्च के दौरान मौलाना कल्बे जवाद का बयान
'इस शहादत से जंग और बढ़ेगी', लखनऊ में कैंडल मार्च के दौरान मौलाना कल्बे जवाद का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
यूट्यूबर सलीम पर अटैक करने वाला आरोपी ढेर, CM योगी की चेतावनी के अगले ही दिन हुआ एनकाउंटर
