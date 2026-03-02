ईरान-इजरायल युद्ध के बीच BJP सांसद जगदंबिका पाल बोले- 'केवल वार्ता से निकलता है समाधान'

यूएस-इजरायल के ईरान पर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है. इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद जगदंबिका पाल का ईरान और इजरायल युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया है. भारत की नीति स्पष्ट है, भारत ने दोनों देशों से संयम की अपेक्षा की है. भारत इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी चीज का समाधान केवल वार्ता से है. इसी से शांति का रास्ता निकलता है.



उन्होंने कहा कि, जो हमारी अपनी विदेश नीति है, उसकी एक स्पष्टता है, और मुझे लगता है इस समय भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज को पूरे विश्व के पैमाने में सुनी जा रही है. भारत का इस समय दृष्टिकोण है, भारत की जो दिशा है वो चाहे यूक्रेन-रसिया के मामले में हो या हमास या इजरायल के मामले में हो.

'आज विश्व ने माना आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं'

उन्होंने कहा कि लोगों को कुछ वर्षों पूर्व की सरकारों में लगता था कि दुनिया में अगर युद्ध होगा तो उसका बैटल फील्ड भारत, पाकिस्तान या हमारी सीमाओं पर होगा. उन्होंने कहा कि पहले लोगों को लगता था कि आतंकवाद भारत की समस्या है, लेकिन आज ये विश्व ने माना कि आतंकवाद भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है. आज आतंकवाद के मुद्दे पर कई देश भारत के साथ खड़े हैं. पीएम मोदी नेतृत्व में भारत पूरी तरह सुरक्षित है. भारत दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रहा है.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहा?

लोकसभा में विपक्ष द्वारा सदन नहीं चलने देने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के संचालन में तमाम रिकॉर्ड बनाए. देश की आजादी के बाद ये पहले स्पीकर हैं जो देश की सभी पार्टियों के सांसदों को नाम ले लेकर बोलेने का अवसर दिया. सदन में महिलाओं को बोलने का समय देते हैं.



उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली में जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों एक कस्टोरियल स्पीकर होता है वो काम ये कर रहे हैं, विपक्ष अविश्वास लाते नहीं, ये केवल राहुल गांधी की पहल है, राहुल कहते हैं मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, सदन की कार्यवाही नियमों और बोलने से चलती है.

सनसनी पैदा करना जानते हैं राहुल गांधी- जगदंबिका पाल

उन्होंने कहा कि बजट के दिन उन्हें मौका दिया गया तो वे 40 मिनट बोले, जिस किताब का प्रकाशन नहीं हुआ, जिस विषय के कोई प्रसंग नहीं उसी विषय पर राहुल की सुई रुक जाती है. राहुल गांधी ने सदन को खुद नहीं चलने दिया. राहुल गांधी सिर्फ एक सनसनी पैदा करना चाहते है, जो विषय बजट में नहीं था वो उसे वे बार बार उठाना चाहते हैं. आखिर सदन में उन्हें कैसे इजाजत दी जाए.



पूर्व में पीठासीन रहते हुए राहुल गांधी को नसीहत दिए जाने के सवाल पर जगदंबिका पाल ने कहा, देश की जनता लगातार उन्हें (राहुल गांधी) परिणाम दे रही है, तो कहीं न कहीं परिपक्वता तो नहीं है, अपने पराजय, जनता के नकारने से अपना आंकलन कर आगे बढ़ता है, अब आजादी के पहले वाली कांग्रेस भी नहीं रही. अब राहुल गांधी की कांग्रेस है. जगदंबिका पाल ने कहा कि, "वे हमारे जैसे लोगों की बात मानते तो जहां वे बैठे हैं, तो स्वाभाविक है वहां नहीं बैठते."

'पीएम मोदी पर हमला करना विपक्ष का टारगेट'

बीजेपी नेता व सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव का टारगेट है कि पीएम मोदी पर हमला करेंगे ताकि खबर बने, लेकिन बार बार चुनाव होता है तो देश की जनता ही परिणाम ही देती है.