नोएडा में बदला मौसम मिजाज, बारिश ने बढ़ाई सर्दी, कई इलाकों में गिरे ओले

उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच अचानक ओले पड़े हैं. तेज गति से पड़े ओलों ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. ओलावृष्टि ने जनपद के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान होगा. वहीं, ओला वृष्टि के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है.

दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया था. मौसम विभाग ने प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अलग-अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी थी.

मौसम विभाग ने लगाया बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी के पश्चिमी संभाग में आज अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान था. इस दौरान संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, 30-40 किमी की रफ्तार से तेज झोकेदार हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई थी.

इन जिलों में था ओलावृष्टि का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में आज 27 जनवरी को मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी थी. वहीं यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली, संभल, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में लगभग सभी जगहों पर तेज बारिश होने और बिजली गिरने का अनुमान है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, जालौन में कुछ जगहों मेघ गर्जन के साथ बारिश और रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, अमेठी, अयोध्या, बस्ती और सिद्धार्थनगर में एक या दो स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है.

