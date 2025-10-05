नोएडा में सर्विस रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार नाले में गिरी, हाइड्राक्रेन से निकाला बाहर

नोएडा सेक्टर-24 क्षेत्र में एलिवेटेड रोड के सामने सर्विस रोड किनारे नाले में एक उल्टी दिशा से सर्विस रोड पर आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी. जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. कार में सवार एक महिला और एक पुरुष कार से सकुशल बाहर आ गए. कार को भी हाइड्राक्रेन की मदद से बाहर निकलवा दिया गया है. लेकिन इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नाले में गिरी कार को हाइड्राक्रेन की मदद से बाहर निकलवाते पुलिसकर्मी. राहत की बात यह रही कि कार में सवार एक महिला और एक पुरुष सकुशल बाहर आ गए. सेक्टर-24 थाना प्रभारी ने बताया कि यह हादसा शनिवार की रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ, जब एक उल्टी दिशा से सर्विस रोड पर आ रही टाटा पंच कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी. इस बीच घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो हुआ वायरल

इसकी सूचना मिलते ही सेक्टर-24 थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाले से कार को निकालने के लिए हाइड्राक्रेन मंगवाई. इसके बाद क्रेन के जरिए कार को नाले से निकाला जा सका. कार में सवार चालक विवेक नयन और महिला सुरक्षित बाहर आ गए, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है. पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब आधे घंटे तक चला. इस दौरान किसी ने इस हादसे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालदिया जो अब वायरल हो रहा है.